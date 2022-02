De Magistris: “Salario minimo per lavoratrici e lavoratori”

1000 euro di salario minimo, la Spagna dimostra che si può fare!

Ieri il governo di Pedro Sánchez Pérez-Castejón , composto dal partito Socialista, Podemos e la sinistra unita, ha firmato l’accordo con i due principali sindacati per l’introduzione del salario minimo a 1000 euro per 14 mensilità.

Questo è il quinto accordo dell’era Sanchez che in 5 anni ha portato il salario minimo da 700 a 1000 euro.

In questo momento cosi complicato per l’intera economia dell’area euro, una scelta di questo tipo va chiaramente nella direzione di aiutare lavoratrici e lavoratori e fasce più deboli nel fare fronte alle difficoltà economiche del momento, soprattutto in vista dell’aumento delle bollette dell’energia e di tutti i beni di consumo.

Governo progressista

La Spagna, un’economia molto simile alla nostra, ma a differenza dell’Italia è guidata da un governo progressista con una forte componente di sinistra.

Se lo può fare la Spagna possiamo farlo anche noi, questo sarà uno dei nostri obiettivi.

L’economia e la crescità non possono essere appannaggio solo di pochi che continuano ad essere sempre più ricchi, c’è bisogno di costruire un paese dove si possa andare avanti insieme costruendo un’economia che metta le persone al centro, compresi imprenditori e lavoratori autonomi che necessitano di altre misure di sostegno che sono anche al centro della nostra azione politica.

Il salario minimo sarebbe innanzitutto una risposta al caro vita e al caro bollette, ma darebbe anche una risposta concreta a centinaia di migliaia di giovani mortificati dalla precarietà e costretti troppo spesso all’emigrazione per trovare una vita dignitosa.



