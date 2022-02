Bucci a Radio Cusano Campus: “Come per Drusilla anche nella nostra graphic novel alcune parole si trasformano e vanno buttate via”

Ospite in diretta nel programma “Bagheera – manuale di sopravvivenza quotidiana” condotto da Misa Urbano e il cantautore Bussoletti su Radio Cusano Campus, lo sceneggiatore e game designer Marco B. Bucci ha parlato della graphic novel “Saetta rossa”, pubblicata con l’illustratore Riccardo Atzeni per Panini Comics, perfettamente in linea con il monologo sull’unicità di Drusilla Foer al Festival di Sanremo.

Sul senso della sua opera rispetto all’unicità

“Il collegamento con quanto detto da Drusilla? Ci sta, le cose avvengono così, spontaneamente. Quando è nata “Saetta rossa” c’era l’intenzione di portare avanti un messaggio nascosto, che non spoilero in trasmissione per i futuri lettori, e uno più evidente che è più o meno quello della Foer. Con la graphic volevamo raccontare la necessità di sentirci più vicini, di non dividerci per i diversi punti di vista che generano molta lotta sui temi sociali ma anche molta rabbia. Certe parole si trasformano e, quando accade, bisogna avere il coraggio di buttarle via consapevoli che siamo nel mezzo di una grande trasformazione che va vissuta senza polarizzarsi.”

Sull’educare i giovani e meno giovani

“Il futuro utopico di “Saetta rossa” può educare i quarantenni e i cinquantenni? Potrebbe essere, perché i giovani, su certi temi, stanno messi meglio di chi è cresciuto negli anni ottanta e novanta. Anche solo leggere di un futuro dove tutto è andato paradossalmente bene è strano. Siamo più abituati agli scenari distopici. Ecco perché io e Riccardo Atznei, illustratore di immensa sensibilità, ci abbiamo messo quattro anni a completare il lavoro. Andava fatto bene e in modo credibile. Pensate che ho coinvolto anche mio marito, che fa il ricercatore scientifico, per essere certi di sviluppare un mondo… plausibile.”

Un’anticipazione importante

“Non l’ho ancora mai detto ma vi confesso che io e Riccardo stiamo lavorando ad un nuovo progetto insieme in cui siamo cascati dentro con tutto l’entusiasmo possibile. Se con “Saetta rossa” ci siamo occupati di immaginare un futuro migliore, adesso ci stiamo impegnando a ripensare un passato eutopico. Non vi dirò mai quando esce! Chiedetelo all’imperatore Marco Lupoi.“

Ecco l’audio dell’intervento:

https://www.radiocusanocampus.it/podcast/marco-bucci-bagheera/

Fonte: Radio Cusano Campus