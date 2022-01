Paragone (Italexit): “Io da positivo potrei votare. La Cunial invece no”

Gianluigi Paragone, Senatore di Italexit, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi e Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus. Paragone, fino a poco tempo fa positivo al covid, ha deciso di non partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica.

Abbiamo un Paese paralizzato

“Abbiamo un Paese paralizzato. Mia sorella ha il covid. Mia mamma, anziana, ha il covid, non è vaccinata ed è asintomatica. Mia moglie vorrebbe prendersi il covid ma non riesce. La mia dinamica familiare credo sia comune a molti altri. La gente comune sta cominciando a vedere che l’emergenza sanitaria in realtà è burocratica. Io dovrei stare 10 giorni in quarantena ma essendo parlamentare io da positivo, per quanto asintomatico, posso prendere la mia auto ed andare da Varese a Roma per votare. Per eleggere il Presidente della Repubblica posso essere trattato in maniera diversa rispetto agli altri malati. Non hanno preso questa scelta per rispetto del Parlamento ma gli servono i voti perché la partita si gioca col pallottoliere. Il malato quindi è merce di scambio”.

Ieri Sara Cunial non ha potuto votare

“Mi dovete spiegare perché a Sara Cunial viene negata la possibilità di votare mentre possono votare i malati. È un puro dispetto nei suoi confronti. Mentre il malato diventa eccezione alla regola, alla Cunial viene impedito da sana di andare a votare, magari con la propria macchina nel percorso drive in. Io da malato posso andare da Varese a Roma”. Come se nel tragitto da casa mia alla Capitale io non mi dovessi mai fermare per fare benzina o andare in bagno. Mi auguro ci sia un giudice che dia ragione alla Cunial perché le stanno facendo una grande scorrettezza”.

Secondo Paragone in pole position per il Quirinale c’è ancora Mario Draghi

“Stanno apparecchiando per Draghi al colle perché lui lo vuole assolutamente. Per fare un’operazione del genere deve partire anche una trattativa parallela sulla formazione del nuovo Governo. Siccome Salvini sarà in difficoltà a fare il rush finale della legislatura in ottica elezioni. Mi stupisce che qualcuno possa pensare che Draghi, qualora non dovesse andare al Quirinale, possa fare il premier alla vigilia dell’anno elettorale. È difficile che la Lega non dia qualche sgomitata per rafforzare la campagna elettorale. Come fai a fare una campagna elettorale mentre sei coinvolto in un’alleanza insieme a Pd, Movimento e Speranza?”

Fonte: Radio Cusano Campus