Donare per abbattere le barriere architettoniche, Palmulli: “Un sogno che diventa realtà”

Un aiuto concreto per abbattere le barriere architettoniche e rendere più accessibile la città a chi è costretto a fare conti con le difficoltà motorie. Questo l’obiettivo sognato e raggiunto da Claudio Palmulli , che l’altra mattina ha inaugurato la prima pedana richiudibile donata al negozio di gastronomia “Aster” di Via Claudia Augusta a Oltrisarco.

Una pedana per agevolare l’entrata e l’uscita di carrozzine per disabili e deambulatori,che permetterà un più agevole accesso al negozio.

La realizzazione di questa iniziativa di solidarietà

“La realizzazione di questa iniziativa di solidarietà, che ho ritenuto necessaria per aiutare chi è in difficoltà, è stata possibile grazie ai proventi della vendita del mio libro e dei braccialetti con il mio logo e grazie ad una cospicua donazione della consigliera comunale Patrizia Brillo.

Dimostrazione che esiste qualche esempio di sana politica, fatta di collaborazione e di disponibilità verso la cittadinanza, che può solo apportare crescita,e migliorie nell’interesse generale. Un progetto che non finisce qui , perché vorremmo donare una pedana in ogni circoscrizione della Città, questo per far capire a tutti che con la volontà si possono rendere accessibili luoghi,che per colpa della burocrazia non lo sono.

Questa è solamente il preludio di future iniziative, di grande impatto, che abbiamo intenzione io e Patrizia Brillo di proporre nella nostra città, l’obiettivo, continuare a percorrere questo binario, restando sempre a disposizione della collettività”.

Un sentito ringraziamento anche a tutti i concittadini che hanno acquistato il mio libro e i miei braccialetti ,il loro gesto ha contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa.”