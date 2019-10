“Era il 4 luglio 2018 quando presentai una mozione chiedendo all’amministrazione una task force per censire e abbattere tutte le barriere architettoniche nel nostro Comune da qui ai prossimi 10 anni. Una richiesta normalissima che suscitò però, incredibilmente, una vespaio di polemiche da parte della maggioranza e dell’amministrazione che fecero a gara per sottolineare come questa task force fosse già attiva. Ora15 mesi dopo, task force fantasma a parte, il colpo di scena: questa maggioranza si approva una mozione ‘copia e incolla’. Sì alla task force anti barriere architettoniche, sì a un fondo per eliminarle. Delle due una: o non ero matta 15 mesi fa oppure questa amministrazione continua a giocare sulla nostra pelle, spacciandoci prima grandi risultati e poi una volta smascherati correndo ai ripari facendo finta di nulla. Per carità qui tutti remiamo per risolvere i problemi e non ad appiccicarci stellette sul petto. Però un po’ di coerenza nella vita non farebbe male e magari un mea culpa per aver prodotto in 6 anni e passa di amministrazione uno zero spaccato anche in questo campo.”