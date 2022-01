Scanzi: “Abbiamo davvero rischiato grosso”

Così Andtea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Berlusconi ha rinunciato alla candidatura al Quirinale. Non avendo voti, ha dovuto fare un passo indietro. L’ennesima figura da carciofari del centrodestra italiano. E sempre complimenti anche a quel tizio che da settimane va in tivù a dire che “Silvio mi ha detto di cercargli voti, sto telefonando a tutti”. Con i soliti risultati trionfali, a quanto pare.

Ora, di grazia, possiamo ambire a un presidente della Repubblica dignitoso e bello, che vada oltre la litania orripilante dei Casini Amato Casellati Cartabia eccetera che ci stiamo sorbendo? È lecito chiedere di meglio? È possibile che in un paese di 60 milioni di abitanti non si trovi una bella persona? Davvero centrosinistra e M5S non sanno andare oltre questo stitico “o Draghi o Mattarella Bis”? E via, su.

È stato abominevole anche solo prendere sul serio una candidatura così sconcertante come quella di Berlusconi, e la politica italiana resta molto malata, ma se non altro il pericolo è scampato. Abbiamo davvero rischiato grosso.