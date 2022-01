De Magistris: “Da Renzi a Grillo, una politica sempre più opaca”

La storia dei partiti e dei movimenti politici è attraversata da finanziamenti spesso illeciti, molte volte opachi, inopportuni, immorali. Tangentopoli ed i più grandi scandali giudiziari che hanno riguardato la politica sono iniziati dal finanziamento ai partiti, per poi passare alle corruzioni e alle concussioni, oggi anche traffici illeciti di influenze. I più grandi partiti sono crollati anche su questo.

Le ultime vergogne politiche sono quelle di Renzi, oggi determinante per eleggere il Presidente della Repubblica, con il fiume di denaro alla fondazione open. Ieri purtroppo anche Grillo, con una storia brutta, tipica del Sistema Italia.

Basterebbe vedere il gruppo marittimo Moby chi ha finanziato per rendersi conto del marcio in cui navighiamo, addirittura compare uno dei principali indagati dell’indagine Poseidone, che mi fu scippata illegalmente quando ero PM dal Procuratore della Repubblica, che fu trovato al confine con la Svizzera con una valigetta zeppa di denari (2007). Anni in cui Grillo nasceva e con il quale si lottava anche insieme per un’Italia migliore.

È chiaro allora che chi invece fa politica con le mani pulite, per il bene comune, per il popolo, onorando le istituzioni, con autonomia e libertà, senza sedersi al tavolo del compromesso morale o peggio ancora, ha difficoltà a reggere di fronte a partiti che diventano forze economiche, mediatiche e lobbistiche. Per chi si sostiene con autofinanziamento, crowdfunding, sostegno di militanti e volontari, ci rimette economicamente, diventa una lotta improba.

È come usare fionde contro i carri armati. La politica costa, ed allora troviamo un modo perché questi costi siano affrontati con trasparenza e correttezza.



