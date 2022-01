Collot, PaP: “Lavoratori con salari da fame, manager strapagati…”

È passata solo una settimana dall’inizio dell’anno, ma 100 amministratori delegati di società quotate a Piazza Affari hanno già guadagnato quanto un lavoratore dipendente del privato prende in media annualmente. Questa è la misura della disuguaglianza in Italia, che possiamo leggere in un’analisi dell’Osservatorio JobPricing: quasi 30 mila euro in 6,75 giorni. E che un lavoratore arrivi a quella cifra in un anno è tutt’altro che scontato.

Uno schiaffo alla povertà crescente nel paese, dovuta ai salari da fame, alla precarietà e alla disoccupazione diffusa. Un recente studio di Unimpresa ha infatti calcolato in 11,5 milioni le persone in povertà, di cui circa la metà lavora. A dimostrazione del dilagare del lavoro povero, che riguarda innanzitutto i più giovani.

Tante promesse, ma…

Il tutto è stato ovviamente peggiorato dalla crisi pandemica, con il PNRR che promette tanto ma alla fine investe solo sulla competitività delle imprese per gonfiarne i profitti. Il governo dei migliori ha addirittura messo in campo una riforma fiscale che favorisce i redditi medio-alti e nulla è stato fatto invece per i lavoratori che, come mostrato dall’OCSE, negli ultimi trent’anni hanno visto i loro salari reali persino diminuire. Intanto, a difesa di qualche punto percentuale di PIL, ci fanno ammalare sui posti di lavoro e nelle scuole.

Per cominciare a ribaltare questa situazione quello che serve è innanzitutto un salario minimo e l’ampliamento dei finanziamenti e della platea delle misure di contrasto al disagio sociale, come il reddito di cittadinanza. Serve un sistema fiscale meno iniquo, la ripubblicizzazione dei servizi fondamentali, devastati da decenni di tagli, e una pianificazione pubblica che si opponga alla desertificazione industriale e garantisca occupazione e redditi.



