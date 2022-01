Roma, Alfonsi: “Continua la pulizia e censimento dei luoghi da bonificare”

“Continua il lavoro di pulizia della città. Questa mattina una squadra di operatori AMA è intervenuta per bonificare il sottopasso pedonale di Via Livorno. Realizzato come Via di fuga a servizio della Tangenziale Est nel tratto che passa sotto la Circonvallazione Nomentana, con il tempo era diventato per i residenti del quartiere una fonte di degrado, un luogo da evitare, utilizzato come discarica di rifiuti di ogni genere e luogo di spaccio.

Diversi i luoghi da bonificare

In città purtroppo sono molti i luoghi come questo, micro-discariche che noi, con l’aiuto dei Municipi e dei cittadini, stiamo cercando di censire per poi attuare un programma di interventi di bonifica e sanificazione”.Così l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.