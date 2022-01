Granato, PaP: “Da questa storia dovremmo imparare due cose…”

Il Governo Draghi ha deciso di “calmierare” il prezzo delle mascherine FFP2: d’ora in poi saranno vendute a 75 centesimi al massimo.

Fino a oggi – anche prima della speculazione di troppi – si vendevano a 1€, 2€, a volte anche di più.

Oggi abbiamo la dimostrazione che si potevano vendere a un prezzo più basso. E sapete qual è il bello? Che le imprese ci guadagneranno lo stesso.

Da questa storia dovremmo imparare due cose

Che non esiste “è impossibile”: la pandemia sta dimostrando che delle cose si possono fare, purché ci sia la volontà politica di farle.

E che c’è qualcuno che in tutta questa storia ci ha guadagnato tanto. Tantissimo. Sulla nostra pelle.

È folle pensare a un sistema che non permetta a nessuno di guadagnare sulla mia salute e sui drammi del pianeta?

P.s.: visto che la Coop ha deciso di venderle a 0,50€ sicuri che il #governodeimigliori non potesse far meglio di così?



