Granato, PaP: “Covid, tamponi e contagi. A che punto siamo?”

Con l’approssimarsi delle feste di Natale e con le riunioni familiari che da tradizione prevedono che da neonati a ultracentenari si stia tutti insieme per cenoni e pranzi c’è stata una corsa privata al tampone.

L’elemento positivo è che in tante e tanti, anche con le tre dosi di vaccino, anziché sentirsi super-eroi come talvolta suggerito dalle comunicazioni ufficiali hanno capito più e meglio di chi ci governa che il vaccino è un’arma fondamentale, ma non basta. Draghi invece a luglio parlava di “garanzia” per i vaccinati di non contagiarsi più. A proposito di comunicazione tossica.

Di qui l’importanza dei tamponi

Peccato che il sistema sia crashato dopo poche ore: in intere Regioni non si trovavano e non si trovano più tamponi, né antigenici né molecolari. Intanto qualcuno ha fatto un bel po’ di soldi e quest’anno a Natale l’industria più redditizia non è quella di spumanti e panettoni, ma quella farmaceutica.

L’aumento dei tamponi ha fatto emergere un numero di positivi ben maggiore di quello fino a quel momento riportato dai bollettini ufficiali. Era la tesi di numerosi virologi, in primis Crisanti, che da tempo sostenevano che l’assenza di tracciamento tendeva a sottostimare il numero di contagiati in giro.

Occorrerebbe pertanto imparare dalle lezioni che la realtà ci mette sotto gli occhi e mantenere un sistema di tracciamento massivo. Vuol dire evitare che il sistema crashi di nuovo, pur mantenendo alti numeri di test, che ci permetterebbero di intercettare presto il virus e impedire/diminuire la sua propagazione.

Non si può fare? Beh, gli USA ci dicono il contrario: stanno per inviare 500 milioni di tamponi gratuiti alla popolazione. Significa che si può fare se c’è la volontà politica.

È una misura di salute pubblica e il costo non può essere scaricato sui singoli cittadini.

Servono tamponi gratuiti e pubblici: perché a due anni dallo scoppio della pandemia i laboratori pubblici non sono stati ancora attrezzati mentre quelli privati continuano a incassare soldi come mai prima d’ora?

Accanto al testing, occorre rafforzare le misure preventive

In primo luogo l’uso di mascherine. Se il Governo pensa di introdurre l’obbligo di FFP2 in alcuni ambiti, non è pensabile scaricarne il peso sui singoli lavoratori. Sono DPI necessari alla tutela della salute individuale e collettiva e salute e sicurezza devono essere in campo in primo luogo agli imprenditori. Paghino loro i DPI, come avviene per le scarpe antinfortunistica, i caschetti, ecc.. E, visto che in realtà in molti casi queste misure non si rispettano, che i controlli siano concentrati sui luoghi di lavoro, veri e propri buchi neri: qualcuno ha i dati dei vaccini effettuati in azienda? No, perché lo stesso ministro Orlando ha detto di non saperne nulla, quando per mesi Confindustria si era fatta vanto di essersi messa a disposizione della campagna vaccinale.

Infine, accelerare sui vaccini significa lavorare per riconoscere per uso d’emergenza anche quelli non ancora autorizzati da EMA.

AIFA lo può fare, a partire dall’autorizzazione del Soberana 02, unico vaccino a oggi utilizzabile per la popolazione pediatrica 2-5 anni, visto che il vaccino Pfizer/BionTech al momento è utilizzabile solo per la fascia 5-11.

Vaccini.

Tamponi gratuiti.

Mascherine gratuite.

E un’informazione finalmente seria.

Questo è quello che c’è da fare.

Subito.



