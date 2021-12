Collot, PaP: “Contro la TAV e la repressione”

Dopo 16 anni da quel 8 dicembre che ha visto una gigantesca mobilitazione popolare liberare l’area dove doveva sorgere il cantiere a Venuas, anche oggi migliaia di persone hanno dato vita a una marcia popolare da Borgone a San Didero, a dimostrare che la lotta No Tav non si ferma. Anche per noi l’8 dicembre è una giornata importante, per dimostrare il sostegno senza se e senza ma alla Val Susa, una valle che nonostante la neve ha mostrato ancora una volta la sua determinazione.

In questo periodo la vergognosa repressione che ha colpito Emilio ci richiama a sostenere con ancora più forza la lotta contro la Tav e la logica delle grandi opere.

Reazione vergognosa

Vergognosa anche la reazione delle forze dell’ordine di fronte a un’azione di disturbo al cantiere alla fine della marcia, azione a cui la celere ha risposto con lacrimogeni e idranti: l’ennesimo ingiustificato uso della violenza da parte della polizia. Ma le misure repressive non spezzano le rivendicazioni di chi si batte quotidianamente contro la devastazione del proprio territorio per costruire un mondo più giusto, contro un sistema che difende solo gli interessi del Partito Unico degli Affari.

La lotta No Tav è la lotta di tutti!

Liberta per Emilio e per tutte e tutti i notav!



