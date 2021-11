Granato, PaP: “Terza dose fatta con Soberana Plus, il vaccino pubblico cubano”

Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, è tra i 35 volontari italiani dello studio sul vaccino “Soberana Plus”, ricerca dell’istituto Finlay de Vacunas di L’Havana, in collaborazione con l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Granato è partito per L’Havana il 15 Novembre insieme ad una delegazione di Potere al Popolo, cui tutti coinvolti nella sperimentazione.

Lo studio clinico prevede di testare il vaccino Soberana Plus su due categorie di volontari: chi ha già ricevuto la vaccinazione anti Sars Cov 2 con vaccini prodotti dalle multinazionali e approvati dalle autorità del farmaco europee, avrà il Soberana Plus come terza dose, mentre l’altra parte dello studio coinvolge pazienti convalescenti da Covid.

La salute dei volontari sarà monitorata in tutte le fasi della sperimentazione e anche al loro rientro in Italia

Test precedenti hanno dimostrato che il vaccino Soberana Plus è efficace nel rafforzare gli anticorpi e risponde bene anche alle varianti Beta e Delta. Inoltre, ha costi di produzione bassi, che permettono la sua produzione anche in paesi dove la spesa sanitaria pro capite è pari a 20 dollari l’anno. Un altro vantaggio è che non si devono sostenere ulteriori costi per lo stoccaggio.

«Far parte di questo progetto significa molto, perché – spiega Giuliano Granato – Cuba, nonostante sia una piccola isola sottoposta a embargo, si è dimostrata all’avanguardia nel campo delle biotecnologie. Se il vaccino cubano, fosse riconosciuto dalle autorità internazionali ci sarebbe un’arma in più per combattere la pandemia».

Soberana, a cui ha contribuito anche il ricercatore italiano del Cnr Fabrizio Chiodo, è stato somministrato anche in età pediatrica.

Su questo punto, aggiunge Granato: «Nella vaccinazione pediatrica Cuba si è dimostrata un’eccellenza, perché ha immunizzato i bambini a partire dai due anni e dopo ha riaperto le scuole. In Italia, solo adesso discutiamo sul vaccino ai più piccoli, che potrebbero essere vettori del virus».

Rispetto ai vaccini del mondo occidentale, l’eccezionalità di Soberana sta anche nel fatto che è stato realizzato interamente con fondi pubblici.

«Cuba -continua Granato- dimostra che il pubblico può funzionare ed essere eccellente. I nostri governi, invece, hanno dato tutto il potere alle multinazionali del farmaco. Potere al Popolo è a L’Havana per dire che la ricerca pubblica può funzionare e anche bene. Un’alternativa a Big Pharma è possibile: lo dimostra Cuba».



