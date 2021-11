De Magistris: “Il tempo è galantuomo in sostanza…”

La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura mi ha assolto dagli addebiti in sede di revisione della condanna disciplinare intervenuta nel 2008 che portò alla censura e al trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale, e che pose fine ad indagini che conducevano ad individuare un sistema criminale all’interno del cuore dello Stato.

È emerso nel processo di revisione il grave contesto ambientale nel quale mi sono trovato ad operare quale titolare di indagini delicatissime, quando svolgevo le funzioni di Pubblico Ministero a Catanzaro.

Purtroppo l’assoluzione non può estendersi agli altri capi di incolpazione perché la revisione è consentita solo per fatti non valutati all’epoca, anche se erano ben conoscibili al CSM del 2006/2008.

Addirittura la condanna disciplinare rimane per la mia segretazione dell’iscrizione nel registro degli indagati per fatti gravissimi dell’avvocato parlamentare Giancarlo Pittelli, recentemente arrestato per mafia. Iscrizione blindata in cassaforte per quanto era emerso su gravi fughe di notizie che riguardavano anche il Procuratore Capo, amico di Pittelli, che aveva anche assunto il figlio della moglie del Procuratore, nella sua società.

Blindare l’iscrizione salvò l’indagine

In questi ultimi mesi, nelle indagini delle Procure di Catanzaro e Reggio Calabria, sta emergendo come Pittelli fosse il riferimento delle cosche Mancuso e Piromalli anche per il suo ruolo di collegamento con pezzi delle istituzioni e della magistratura.

Se sono stato fermato e trasferito e non mi hanno più consentito di fare il PM è perché avevo, con circa 15 anni di anticipo, individuato anche il ruolo di Pittelli, di altri appartenenti a ruoli apicali delle istituzioni e soprattutto di magistrati come poi ha riscontrato la Procura di Salerno (magistrati alcuni dei quali ancora operano in servizio).

Tempo galantuomo

È evidente, da quanto emerso, che non si poteva esigere da me diversa condotta per tutelare le indagini preliminari e non dovevo essere quindi condannato, e si palesa senza più alcun dubbio il contesto giudiziario ambientale pesantemente inquinato dell’epoca.

Il tempo è galantuomo in sostanza, ma i limiti normativi della revisione non consentono di rivedere tutto e di realizzare la giustizia.

È una bellissima vittoria morale e giuridica e ringrazio di questo la mia Avvocata Elena Lepre, ma purtroppo quello che mi hanno tolto non tornerà mai più.



var url212602 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=212602”;

var snippet212602 = httpGetSync(url212602);

document.write(snippet212602);