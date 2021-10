Granato, PaP: “La campagna contro il Reddito di Cittadinanza si è nutrita di enormi balle”

La campagna contro il #redditodicittadinanza si è nutrita di enormi balle.

Cimmino, CEO di Yamamay e Carpisa, diceva di non trovare lavoratori disponibili ad accettare 1.300€ al mese.

Ora sostiene di non aver mai parlato di cifre. E che a non presentarsi al colloquio erano state 2 persone. Tutt’altro che la folla che aveva lasciato credere.

Basta piangere

Sono le commesse a raccontare la verità: a Yamamay/Carpisa quasi solo part-time e stage e i 1.300€ li vedi col binocolo.

Agli imprenditori: smettetela di piangere e alzate le paghe!

Al Governo: serve un #salariominimo subito!

Ai lavoratori: raccontiamo la verità che viviamo sui posti di lavoro e organizziamoci!



