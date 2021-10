Collot, PaP: “I padroni della terra mettono in scena una farsa, millantando misure a tutela dell’ambiente”

I padroni della terra mettono in scena oggi una vera e propria farsa, millantando misure a tutela dell’ambiente. Mentono sapendo di mentire! Unico interesse di chi è oggi presente al vertice internazionale a Roma è garantire continuità e sempre maggior sfruttamento di risorse e persone, a tutela unicamente del profitto dei grandi capitali e delle industrie, unici reali responsabili di questo declino economico ed ambientale!

Ribaltare questo modello

Il cambiamento può passare solamente per il ribaltamento di questo modello di sviluppo e produzione; per un rapporto multilaterale tra le potenze mondiali mettendo da parte le mire egemoniche di chi non vuole perdere il controllo assoluto detenuto negli ultimi trent’anni; per una reale compatibilità ambientale occorre combattere concretamente lo sfruttamento capitalistico delle risorse e dei lavoratori, occorre istituire un salario minimo e redistribuire la ricchezza prodotta!



