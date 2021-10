Granato, PaP: “Non vogliamo essere schiavi ma semplicemente lavoratori che meritano dignità”

Da mesi ristoratori di ogni tipo ci raccontano che non trovano lavoratori per colpa del #redditocittadinanza e perché i giovani non vogliono soffrire e sacrificarsi.

Poi scopri che a Riccione, costiera romagnola, il Comune mette a bando due posti per cuochi e si presenta una folla di persone in cerca di impiego!

Come mai?

Chissà come mai un posto a tempo indeterminato, a orari fissi, pagato secondo contratto nazionale, con diritto alle ferie, alla malattia, col versamento dei contributi, attiri folle in cerca di lavoro.

E chissà perché, invece, per uno precario, spesso con straordinari non pagati, un po’ (o anche un po’ tanto) di nero, con orari impossibili, non ci sia la fila alla porta.

Vi sorge mai il dubbio che non vogliamo essere schiavi ma semplicemente lavoratori che meritano dignità, rispetto, stabilità?



