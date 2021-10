Draghi non rinnoverà quota 100 ma è sempre il migliore…

Uno che non rinnova la quota 100 come può essere definito il “migliore”?

Di sicuro è il migliore a tenere buona (ammaestrare?) la maggior parte della stampa

Non me ne vogliano i colleghi, ma o vivono scollati dalla realtà oppure possono permettersi di non battere ciglio su una misura che di fatto costringerà milioni di italiani a vedere la pensione come una chimera.

Fateci caso: per i giornali amici del “migliore” queste sono misure che fanno parte della normalità.

Beh, se è normale andare in pensione a 70 anni suonati e con pensioni da fame, sono orgoglioso di essere un giornalista anormale…



