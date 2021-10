Fiumicino, Calicchio: “La riunione del 20 ottobre sui trasporti è per i giovani”

L’assessore ai trasporti Paolo Calicchio parla della riunione che sta organizzando su zoom per discutere di TPL.

In merito alla riunione che il mio assessorato sta organizzando su Zoom per mercoledì 20 ottobre per discutere di trasporto pubblico locale, voglio precisare che essa è rivolta esclusivamente agli studenti e alle studentesse del nostro territorio che utilizzano i mezzi per andare a scuola e ai ragazzi che usufruiscono dei mezzi pubblici per ragioni di svago o di lavoro.

Ringrazio i molti cittadini, comitati e genitori che si sono iscritti a partecipare, ma saranno altri i momenti di confronto e discussione con loro sulla tematica dei trasporti pubblici. Quello del 20 è uno spazio riservato ai giovani, per far esprimere loro le proprie necessità e difficoltà, in un confronto diretto con l’Amministrazione.

E tale vorrei che rimanesse. Ricordo che coloro che vogliono partecipare alla riunione dovranno inviare una e-mail a assessorato.trasporti@comune.fiumicino.rm.it e successivamente, dopo l’accreditamento, gli sarà fornito il link per il collegamento”.