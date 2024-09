Tpl, agevolazioni per gli iscritti all’Università di Firenze

Tornano anche per l’anno accademico 2024-2025 tariffe vantaggiose per studentesse e studenti dell’Università di Firenze che usano i mezzi del Trasporto pubblico locale. A seconda dell’Isee per il diritto allo studio universitario (ISEEU), gli iscritti all’Ateneo fiorentino potranno viaggiare, per la durata della convenzione, a un costo ridotto, rispetto a quello ordinario previsto per gli abbonamento annuali, fino all’82% in meno.

Questo quanto previsto dall’accordo tra Comune di Firenze, Università di Firenze, Regione Toscana, Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) insieme ad Autolinee Toscane. L’accordo è finanziato complessivamente con 2 milioni e 200 mila euro messi a disposizione da Regione Toscana, Comune di Firenze, Università.

Cosa prevede l’accordo

Studentesse e studenti potranno acquistare il titolo dal 21 settembre, con validità dal primo ottobre fino al 31 luglio 2025. L’agevolazione riguarda il servizio TPL nell’area metropolitana fiorentina: autobus di linea, tramvia e servizi ferroviari inclusi nel territorio comunale di Firenze. Il titolo agevolato può essere acquistato da studentesse e studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2024-25 ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.

Il costo varia a seconda dell’ISEEU (Isee universitario) degli studenti:

– se inferiore o uguale a 36.151,98 euro l’abbonamento costerà 50 euro (contro le 278,70 del tariffario di AT);

– se superiore a 36.151,98 euro l’abbonamento costerà 65 euro;

– senza ISEEU l’abbonamento costerà 65 euro.

Come usufruire dell’agevolazione

Per fruire dell’agevolazione, occorre registrarsi sul sito di Autolinee Toscane (https://shop.at-bus.it):

· se “Studente” o “Studente ISEE”, inserendo nel campo “nome dell’istituto” la parola “UNIFI”;

· per gli over 26 è necessaria l’iscrizione come “ordinario” o come “ISEE”.

L’acquisto a tariffa agevolata sarà possibile fino al 30 novembre. Il termine ultimo potrebbe tuttavia subire modifiche a seconda del numero delle richieste e delle risorse disponibili.

Bonus Tpl Firenze

Oltre alle agevolazioni tariffarie dedicate agli studenti universitari si ricorda la possibilità di accedere al Bonus Tpl Firenze dedicato ai residenti nel Comune di Firenze che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico.