Collot: “Stanca, contenta, carica di continuare il grande lavoro fatto fino qua”

Stanca, contenta, carica di continuare il grande lavoro fatto fino qua. Per questo condivido il comunicato sui risultati elettorali scritto con le compagne e i compagni di Potere al Popolo Bologna e provincia!

A BOLOGNA C’È VITA FUORI DAL GRANDE INCIUCIO TRA LEPORE E BATTISTINI. POTERE AL POPOLO SI CONFERMA LA PRIMA FORZA D’OPPOSIZIONE!

La sintonia tra le due coalizioni principali ha lasciato a casa tanti cittadini delusi, ma con il 2,5% e quasi 4 mila voti raccolti per il Consiglio Comunale, Marta Collot è la prima dei candidati sindaci fuori dalle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, e come Potere al Popolo sappiamo che a Bologna si allargano le basi per la costruzione dell’alternativa, confermando una strada positiva che da quattro anni abbiamo iniziato a percorrere passo dopo passo.

Per strada

Abbiamo vissuto una campagna elettorale che da giugno a pochi giorni fa ci ha visti ogni ora per strada, nelle piazze, a denunciare gli scempi dell’amministrazione cittadina, a sostenere le lotte in corso, a porre un argine alla legittimazione dei fascisti, a costruire pubblicamente un programma per riscattare la città, conquistando anche quegli spazi di visibilità che buona parte delle testate giornalistiche cercano di negare a chi non rientra nel teatro delle compatibilità.

Quasi raddoppiando i voti ricevuti in città in occasione delle scorse elezioni regionali, è stato fondamentale il contributo offerto da tutte e tutti coloro che hanno deciso con noi di imbarcarsi nella difficile ma entusiasmante campagna elettorale. Per costruire le liste – le quali oltre che al Comune hanno avuto un riscontro addirittura superiore nei singoli quartieri (presto avremo notizie più complete su questi risultati) – abbiamo mantenuto fede a un principio di apertura e interlocuzione con ciò che agisce e lotta nel territorio. Si vede quindi confermata nel voto la necessità di proseguire lungo la strada che abbiamo sempre percorso, fondata su una proposta politica complessiva e riconoscibile, un profilo di netta indipendenza dal potere e sulla capacità di mettere a disposizione uno spazio di dialogo e contaminazione di lotte e vertenze, costruendo ponti anziché distruggerli.

Manovre distensive

Mentre le forze politiche nazionali si sono sedute attorno a un tavolo per spartirsi secondo una logica clientelare i soldi del PNRR che arriveranno in grande misura proprio nelle aree metropolitane, nelle città chiamate al voto la competizione per queste elezioni amministrative è stata fittizia (come dimostra la caduta a picco dell’affluenza alle urne). A Bologna, come diciamo sin dal momento delle primarie del centrosinistra, le manovre distensive che hanno coinvolto tutte le forze elette al futuro Consiglio Comunale sono state impressionanti.

Come il modello Draghi, il modello Lepore si conferma una camicia di forza per la sinistra che nulla guadagna da questo abbraccio mortale: non è un caso che anche il premier abbia commentato il risultato emerso dalle urne come un’occasione di rafforzamento del programma del suo esecutivo, un attacco frontale al mondo del lavoro e alle classi popolari. Ne abbiamo già iniziato ad avere un assaggio, e sono poste sul tavolo decine di controriforme con cui multinazionali e classi dirigenti si apprestano a stravolgere il paese e i nostri territori.

Anche a Bologna dunque la possibilità di costruire l’opposizione sociale e politica sta tutta fuori dalle larghe intese: da domani rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a radicare la nostra proposta nei territori, e ad allargare il perimetro di coinvolgimento di tutti coloro che vogliono alzare la testa contro l’attacco al mondo del lavoro, l’abbandono dei quartieri, il taglio dei servizi, la devastazione ambientale, la cementificazione sfrenata.

Potere al Popolo è quotidianamente coinvolta in un processo di costruzione di legami tra i soggetti che soffrono le conseguenze delle politiche del capitale e coloro che vogliono mettersi in gioco per opporvisi: le elezioni sono state una tappa di questo percorso, il prossimo appuntamento immediato è continuare a costruire la mobilitazione per lo sciopero generale del sindacalismo conflittuale di lunedì 11 ottobre!

Siamo pronti a fare tesoro di ciò che abbiamo raccolto per rafforzare il progetto di Bologna Città Pubblica!



