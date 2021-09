Romics 2021, torna il Festival Internazionale del Fumetto dal 30 settembre al 3 ottobre

Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera Roma torna , in presenza, Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Dopo due anni di stop causati dell’emergenza sanitaria, la tanto attesa XXVII edizione del festival, sarà un grande reboot: quattro padiglioni con oltre 200 espositori, 4 giorni di kermesse in totale sicurezza dove potersi immergere in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

Dopo mesi di fermi e rallentamenti, eccoci di nuovo con la gioia, la forza, la giocosità, l’energia e il colore che caratterizzano da sempre l’appuntamento di Romics: a parlarne ne è il manifesto della XXVII edizione, realizzato da Arianna Rea (disegnatrice Disney, illustratrice, character designer e docente della Scuola Romana dei Fumetti), dove a farci immergere senza esitazione nel magico universo di Romics troviamo una frizzante e moderna Alice accompagnata dal Bianconiglio e dal ticchettio dell’orologio, che ci conducono con sicurezza e humor nei mondi dell’immaginario, dal fumetto al cinema, dal games al cosplay.

Romics in questo periodo non ha mai fermato le proprie attività con l’obiettivo di favorire la diffusione delle arti dell’immaginario, contribuendo al rilancio delle imprese del settore, dalle piccole e medie realtà fino ai grandi player italiani di rilievo, continuando ad offrire ad espositori e appassionati experience e iniziative coinvolgenti. Romics si pone al servizio delle istituzioni e delle imprese culturali e creative del settore con le quali collabora da tempo, confermando collaborazioni importanti: con il Ministero della Cultura in tema di promozione del libro e della lettura e di sviluppo e diffusione del cinema italiano e in particolare degli Art Department; col Ministero dell’Istruzione, sui linguaggi dell’immaginario come strumenti a supporto della didattica e della creatività degli studenti; con la Regione Lazio in tema di promozione dell’editoria di settore e di sviluppo delle industrie culturali creative. Grazie alla convenzione tra Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma sarà allestita, inoltre, un’area dedicata alle imprese del Lazio.

Buon compleanno Romics

Fondata proprio nell’autunno del 2001, Romics oggi compie venti anni. Non poteva mancare un importante appuntamento per ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati insigniti del Romics d’Oro: sono state ben 87 le personalità nazionali ed internazionali a salire sul palco di Romics, dal grande fumetto bonelliano al fumetto argentino, dal Sol levante agli artisti dell’area franco belga, da Disney ai Supereroi, dall’illustrazione al grande cinema, agli effetti speciali, fino alla musica.

Domenica 3 ottobre, presso il padiglione 7, un grande evento speciale, che vedrà la partecipazione di tanti Romics d’Oro sia in presenza che con contributi video, audio e disegnati, insieme per ripercorrere la propria carriera e il momento della premiazione, un momento di festa e di grande ringraziamento verso tutti coloro, artisti, collaboratori, addetti al settore e tutto lo straordinario pubblico, che in questi venti anni hanno contribuito allo straordinario appuntamento di Romics

“Il linguaggio del fumetto” – racconta Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics – ha sempre più dato voce, con grande capacità narrativa, ai temi sociali e contemporanei che caratterizzano la società globale, interpretando sentimenti, emozioni, angosce, paure in modo diretto senza condizionamenti, favorendo nuove forme di racconto; dalla letteratura illustrata alla graphic novel, dal graphic journalism al reportage a fumetti. Romics si pone da sempre come luogo di confronto e di incontro e richiama persone di diverse generazioni ma con una significativa prevalenza di giovani e giovanissimi. È il luogo in cui, attraverso i linguaggi dell’immaginario – fumetto, cinema, narrativa – trovano spazio e attenzione temi sociali, ambientali, di multiculturalità, parità di genere e diritti umani.”

Romics promuove e sostiene sempre più la riflessione, il dialogo e il confronto su tali tematiche

Tra gli appuntamenti in programma quest’anno: una riflessione sulle opportunità nel fumetto per le autrici, con il panel Fumetti alla Pari. Il cambiamento del mondo del fumetto. Nel mondo del fumetto la presenza di autrici donne, se pur con radici storiche, solo in tempi recenti è diventata significativa e con molteplici sfumature. Ascolteremo i punti di vista di Laura Scarpa autrice, editrice, esperta del settore, storica del fumetto; Rita Petruccioli, autrice, illustratrice e curatrice di progetti e eventi legati al fumetto, Sonno (Michela Rossi), giovane autrice di storie fulminanti a metà strada tra satira e monologo interiore; condurrà l’incontro Francesca Torre, Staynerd e membro del direttivo di Moleste.

Con l’incontro Sfida agli stereotipi di Genere, la matita diretta e spiazzante di Fumettibrutti un ampio confronto contro gli stereotipi, contro barriere inutili e soffocanti, attraverso la voce forte e determinata di Josephine Yole Signorelli che, attraverso i suoi Graphic Novel, ha messo davanti a tutto tematiche fondamentali per le nuove generazioni e non solo, con una narrazione spiazzante, disegni che svelano il dentro e il fuori, sogni, dubbi, tormenti. Il suo più recente graphic novel Cererentola, realizzato insieme a Joe1, è una controfavola che si presenta così: “Cenerentola non è andata a vivere nel castello, ma in una comune punk. E non ha nessuna intenzione di finire in sposa a un principe. Meglio la compagnia degli amici ratti”. Conduce l’intervista Orietta Cicchinelli (giornalista di Metro Italia e scrittrice).

La necessità di confrontarsi con le urgenti questioni ambientali

La necessità di confrontarsi con le urgenti questioni ambientali emerge con forza nel talk ironico (ma scientifico) Gli animali, i veri supereroi, in una modalità ampiamente divulgativa per tutte le generazioni, attraverso l’intervento di Sio (creatore di Scottecs, autore per Shockdom e Feltrinelli Comics), Lorenzo de Felici (Fumettista per editrici in Usa, Francia, Italia) e Graziano Ciocca (autore e divulgatore scientifico), una riflessione sui veri superpoteri degli animali, la straordinaria capacità di adattarsi a un ambiente in continua trasformazione, minacciati dal super-Villain del XXI secolo, l’impatto dell’uomo sugli ambienti naturali.

Nell’incontro, patrocinato da MeFu (Associazione di rappresentanza e valorizzazione dei fumettisti italiani) Le trasformazioni nel fumetto: autori, contenuti e format, una riflessione sui cambiamenti vissuti dal fumetto italiano negli ultimi anni e su cosa bisogna puntare per il futuro. Come è cambiata la percezione del fumetto e dei fumettisti e della popolarità del medium, di webcomics e del rapporto tra fumetto, inclusività e altre tematiche sociali. Parteciperanno all’incontro Elena Casagrande (disegnatrice premio Eisner per la Marvel, cofondatrice di MeFu), Lorenzo Ghetti (fumettista per Coconino e saldaPress, professore all’Accademia delle Belle Arti di Bologna) e Ariel Vittori (co-fondatrice e presidente di Attaccapanni Press, vicepresidente di MeFu). Modera Francesco Archidiacono (segretario di MeFu).

Grande spazio dedicato ad autori e autrici nell’Artist Alley. Nel padiglione 7 sarà possibile incontrare importanti autori per commissions, sketch, illustrazioni, dediche, disegni, tavole originali e firme: Sergio Algozzino, Francesco Barbieri, Michela Cacciatore, Quirino Calderone, Moreno Chiacchiera, Francesca Da Sacco, Michela Da Sacco, Giuseppe De Luca, Livia De Simone, Massimo Di Leo, Maurizio Di Vincenzo, Carlo Cid Lauro, Cristiana Leone, Riccardo Nunziati, Valerio Piccioni, Fernando Proietti, Piero Ruggeri, Enrico Simonato, Alessia Trunfio, Eva Villa e molti altri.

