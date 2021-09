Granato, PaP: “6 punti sui 40.000 di ieri a Firenze”

1. I NUMERI. Cominciamo dai numeri. Perché 40.000 persone in piazza sono un fatto. Tutt’altro che scontato. Ma sta a noi farlo diventare notizia. Perché stamattina, aprendo le prime pagine dei principali quotidiani nazionali italiani, solo Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano riservavano uno spazio alla manifestazione. Tutti gli altri, di qualunque orientamento, tacciono.

Per loro, diversamente che per noi, 40.000 persone per le strade di Firenze per un pomeriggio intero non sono notizia, al contrario dei titoloni e degli approfondimenti costantemente riservati ai quattro gatti di “quelli che… la dittatura sanitaria”.

2. I NUMERI 2.0

Com’è che sono scese in corteo 40.000 persone? Nel 2011, all’epoca della detronizzazione di Mubarak in Egitto, ricordo furono in tanti a esaltare la capacità “convocativa” dei social, la forza di un hashtag, lo spontaneismo più assoluto. Tranne che se poi si studiava la situazione egiziana e non si fotografava solo un attimo, si capiva che c’era stato un lavoro sotterraneo e pubblico di tante organizzazioni, politiche, sociali e sindacali. A partire dagli scioperi delle operaie tessili a Mahalla. Lo stesso mi pare sia accaduto ieri a Firenze: il corteo stesso non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un collettivo di fabbrica, costruitosi e affiatatosi negli anni. E se non ci fossero state organizzazioni politiche, sociali e sindacali, collettivi, associazioni, a portare avanti un lavoro magari grigio ma sicuramente quotidiano.

Sapete ad esempio che sono state distribuite decine di migliaia di volantini? Bandiere? Striscioni? Che locandine sono state affisse in tutta la piana fiorentina e anche in altre città?

Questo lavoro non va celato. Non per rendere giustizia a qualcuno, ma perché sottovalutare o, peggio, espungere l’elemento organizzativo, significa impedirsi di capire come costruire mobilitazioni tanto ampie nel prossimo futuro.

3. IL TEMA

Su cosa si sono riunite 40.000 persone da tutta Italia? Sulla questione del lavoro, contro la chiusura della GKN di Campi Bisenzio, il licenziamento di 500 uomini e donne, le delocalizzazioni mosse solo dalla volontà di guadagnare sempre di più. Che non è storia della sola GKN, ma anche di Whirlpool, Timken, Gianetti Ruote e di tutte le altre i cui nomi nemmeno arrivano sui media.

Il lavoro dunque. Che, stando ai sondaggi effettuati nelle città che andranno al voto il 3 e il 4 ottobre, è la preoccupazione principale dei cittadini e delle cittadine. A Napoli, con la sua disoccupazione al 23,3% (1 napoletano su 5 è disoccupato), ma anche a Bologna, che nel 2020 registrava un tasso del 4,4%, tra i più bassi d’Italia.

Il lavoro è preoccupazione quando non c’è e dobbiamo cercarlo, quando ce l’abbiamo e dobbiamo mantenerlo stringendo i denti, quando ce l’abbiamo e non ce l’abbiamo, in una giungla di contratti, contrattini, lavoro nero, zero diritti, sicurezza e tutele.

Il corteo di ieri a Firenze ha espresso anche tutto questo; politica e media, al contrario, trattano il lavoro come l’ultima delle priorità.

4. LA PAROLA D’ORDINE

Se 40.000 persone sono scese in piazza non è stato “solo” per salvare 500 posti di lavoro. E neanche per difendere un territorio. “Il posto di lavoro non si tocca” spiega solo parzialmente la molla che ha prodotto una così ampia partecipazione. Se guardiamo al “grido di guerra” scelto dagli operai GKN sin dal 9 luglio, giorno dell’annuncio dei licenziamenti, forse iniziamo a capire qualcosa in più: “INSORGIAMO!”. Non ci si pone dunque sulla difensiva, ma si fa appello alla mobilitazione per resistere e contrattaccare. Per conquistare nuovi orizzonti.

Tra questi ci sono sia momenti di lotta, come la rivendicazione di “sciopero generale” più volte urlata dalla testa del corteo. Ma anche la riflessione sul mondo di domani per come lo vorremmo noi. Salario minimo, estensione del reddito di cittadinanza, una politica industriale con direzione pubblica e controllo di lavoratori e comunità, questa è la direzione verso cui muoversi.

5. UN DISEGNO DI LEGGE OPERAIO

Tra i nuovi orizzonti c’è anche quello normativo. Di fronte alla GKN e alle altre multinazionali che hanno annunciato chiusure e delocalizzazioni, il Governo ha allargato le braccia, dichiarandosi impotente. “Non abbiamo gli strumenti per impedir loro di chiudere e andar via”.

Se manca una legge capace di tutelare i lavoratori è perché la politica è stata al servizio dell’imprenditoria, nazionale e internazionale, e non dei lavoratori. Il corteo di Firenze ha invece posto l’esigenza di un decreto urgente per discutere una proposta capace di arrestare i processi di delocalizzazione. Dal 26 agosto gli operai stanno lavorando insieme a esperti e giuslavoristi in questo senso e per redigere un disegno di legge operaio. Una politica al servizio del proprio popolo ha il compito di raccogliere la proposta, portarla in Parlamento e tramutarla in legge. Sono fiero che il senatore di Potere al Popolo, Matteo Mantero, si sia già detto pronto. Questo significa costruire uno strumento utile ai “nostri”, nelle piazze e nelle istituzioni, su ogni fronte della nostra vita. Gli altri parlamentari sono pronti a raccogliere la sfida posta dagli operai GKN?

6. LA PARTITA È INTERNAZIONALE

Se anche il disegno di legge operaio dovesse andare avanti, la partita non sarebbe finita. Vanno bloccati subito, d’urgenza, i licenziamenti. E va costruito un intervento a livello internazionale. Se le multinazionali aprono e chiudono, se spostano miliardi in una notte su tutto lo scacchiere planetario, rimanere ancorati al solo terreno nazionale rischia di consegnarci all’impotenza.

Per questo è stato importante coinvolgere i parlamentari europei che hanno scritto una lettera aperta al Governo Draghi, invitandolo a usare ogni strumento disponibile per scongiurare chiusura e licenziamenti alla GKN. Ma hanno anche interrogato la Commissione Europea, a firma Marc Botenga, per chiedere conto dei fondi pubblici intascati dalla GKN. Perché non è ammissibile che si intaschino soldi dei cittadini e si proceda poi a distruggere posti di lavoro e speranze di futuro.



