Green pass, Balboni (FDI): “La linea di Giorgetti non è maggioritaria nella Lega“

“Giorgetti ha sempre avuto una posizione molto vicina a Draghi, ma mi sembra che comunque che la sua linea non sia maggioritaria dentro la Lega, tant’è che guardando le votazioni che ci sono state alla Camera sui nostri emendamenti, mi pare che le nostre perplessità siano condivise anche da un pezzo importante del Carroccio” lo sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, in un’intervista a iNews24 in relazione alla possibilità che il governo estenda l’obbligo di Green pass a nuove categorie lavorative.

Brunetta è un pasdaran

“Brunetta è un pasdaran… anzi lo definirei il più grande sostenitore di Draghi al Quirinale, quindi le sue dichiarazioni non mi stupiscono affatto” continua Balboni, criticando le posizioni del ministro alla Pubblica Amministrazione. Infine, il senatore conclude: “Sulla strategia siamo tutti d’accordo nel centrodestra, sulla tattica ognuno la vede a modo suo. Noi abbiamo preferito stare all’opposizione anche per poter garantire quella dialettica parlamentare che in una democrazia andrebbe sempre salvaguardata, altri hanno scelto di entrare convinti di poter condizionare il governo da dentro.

Devo dire che a guardare i fatti, non mi pare che Salvini sia cosi felice dei risultati ottenuti, né tantomeno di dover ogni volta piegare la testa alla ragion di stato e alle imposizioni di Draghi. Forse Salvini stesso in cuor suo si sta rendendo conto che avevamo ragione quando lo mettevamo in guardia sul fatto che la maggioranza in questo governo ce l’hanno sempre M5s Pd e Leu”.

