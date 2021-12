Roma, rafforzati i controlli nelle stazioni ferroviarie e metro

Sono state adottate secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e i successivi Tavoli tecnici, anche in considerazione delle nuove misure previste nell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio, ulteriori misure di prevenzione e contrasto per contenere l’emergenza epidemiologica in corso e per verificare sia al rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti covid (mascherine), che il possesso del green pass.

Misure disposte dal Questore di Roma

Misure disposte dal Questore di Roma con un’apposita ordinanza di servizio nei luoghi maggiormente soggetti allo shopping e al turismo, stazioni ferroviarie, strutture portuali ed aeroportuali, impianti stradali ed autostradali, mezzi di trasporto collettivo, stazioni della rete della metropolitana e lungo le linee del trasporto collettivo.

In campo Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale di Roma Capitale, Guardia di Finanza, e Protezione Civile al fine di evitare che, in alcune vie o piazze, si possano creare assembramenti a causa di un numero di persone eccessivo, con la predisposizione di transenne dedicate per favorire il contingentamento dei flussi.

Nella sola giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi effettuati nella capitale, hanno proceduto al controllo di 5248 green pass con 13 persone sanzionate. Sono state 219 invece le attività commerciali controllate con una sola sanzione rilevata.