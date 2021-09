Elezioni 2021, Municipio X, Di Giovanni: “Ieva è la persona giusta”

Lo dichiara Antonino Di Giovanni, capogruppo uscente M5S al X Municipio e candidato al Comune di Roma, presenta il candidato dell’M5S.

Le parole di Di Giovanni

“Per anni abbiamo visto il nostro territorio sottoposto a immobilismo, incuria, malaffare e corruzione e per anni i cittadini hanno pagato economicamente e moralmente il prezzo delle infiltrazioni malavitose a tutti i livelli. Con il Movimento 5 Stelle al governo del X Municipio abbiamo cambiato la rotta e in soli tre anni e mezzo siamo riusciti ad imprimere un volto nuovo fatto di onestà, trasparenza ed efficienza amministrativa e opere importanti per il rilancio del nostro meraviglioso quadrante. Sostenere Alessandro Ieva, significa dare continuità al grande lavoro svolto, significa proseguire il percorso di cambiamento che ci ha visti sempre in prima linea senza mai fare un passo indietro per il bene della nostra comunità”.

“Abbiamo rimesso i conti in regola, risanando i debiti fuori bilancio lasciati dalle passate amministrazioni – continua Di Giovanni – e investito circa 230 milioni di euro per i cittadini e il territorio, di cui oltre 48 milioni per il rifacimento e la manutenzione delle strade, abbiamo realizzato opere importanti per il rilancio di quello che è il Mare di Roma ed abbiamo ripristinato la legalità nella gestione delle spiagge”.

“Alessandro Ieva rappresenta quel giusto mix di competenza, esperienza, lungimiranza, dedizione al lavoro, onestà e caparbietà che abbiamo avuto modo di toccare con mano nel corso degli ultimi anni ed è la persona giusta per guidare il X Municipio nella prossima consiliatura. Per non ritornare ad un passato ombroso, per dare ancora più slancio all’economia, all’inclusione, alla sostenibilità e all’efficienza della macchina amministrativa al servizio dei cittadini”, conclude il candidato M5S all’Assemblea Capitolina.