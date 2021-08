Ostia, Di Giovanni (M5S): “Inutile sciacallaggio elettorale della Picca, i lavori partono giovedì”

In politica c’è chi fa le cose per i cittadini e chi specula sui loro drammi, ed è il caso della capogruppo della Lega Monica Picca, che non ha mosso un dito se non per agitare gli animi di persone disperate per aver perso la possibilità di rientrare nei loro appartamenti dopo l’incendio di via Forni.

Ma c’è un’Amministrazione che invece lavora, senza per questo mettersi davanti ai riflettori, come il sottoscritto, l’Assessore Capitolino Valentina Vivarelli, gli Assessori municipali Ieva e Bollini, la Presidente del Municipio Giuliana Di Pillo che insieme ci siamo attivati sin da subito, riuscendo a far partire i lavori per domani giovedì 26/08/2021.