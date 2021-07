Municipio X, Di Giovanni (M5S): “Fuori luogo le critiche della Picca”

Le dichiarazioni di Monica Picca in merito alle mie dimissioni dalla Commissione Speciale Trasparenza e Garanzia e le accuse nei miei confronti sono del tutto fuori luogo. Per chi non lo avesse ancora afferrato, o faccia finta di non capire, ribadisco che le mie dimissioni sono legate non solo ai comportamenti autarchici del Presidente Malara di Fratelli d’Italia, ma soprattutto alle dichiarazioni ed alle accuse gravissime, senza nessun elemento probatorio, lasciate esternare a consiglieri di opposizione ed ospiti, senza nessun intervento atto a garantire il democratico confronto di cui parla tanto il mono-rappresentante della Lega nel X Municipio: un partito che va a braccetto con personaggi che hanno segnato la storia fallimentare di questo territorio.

Se questo è il nuovo, immagino che il progetto della Lega per il X Municipio sia lo specchio di quello immobilismo e di quella incapacità che negli anni passati ha già dato prova di sé, lasciando ai cittadini macerie, degrado e incuria.

Chiudo ricordando le parole di colui che doveva essere l’espressione del centrodestra in questo municipio, il dr. Antonio del Greco, uomo di legge e stimato poliziotto che si è congedato dalla compagine con queste parole: “Peccato perché avevo conosciuto delle persone per bene ma in politica, quella che conta, ci sono personaggi scorretti, sleali e persino codardi che io, e quanti hanno combattuto per una vita al mio fianco, non li ho mai avuti come alleati ma nemici da contrastare. Ho perso solo tempo mettendo in campo tutta la mia professionalità , in altre parole ci avevo creduto, ma non appena hanno gettato la maschera ho capito di non essere dalla parte giusta . Ed eccomi qua, non mi sentirete più parlar di politica: il mio silenzio sarà per loro la più alta forma di disprezzo”. Parole durissime e pesanti, che fanno una fotografia del centrodestra locale.