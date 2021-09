Elezioni Roma 2021, per Roma Futura Eva Vittoria Cammerino capolista nel Municipio V

Questa campagna elettorale pare riservare più di una sorpresa. 33 anni di entusiasmo e passione, studi in Italia e all’estero, Evìta ha scelto di impegnarsi prima come attivista e ora come candidata per Roma alle prossime elezioni amministrative con la chiara volontà di dare un contributo importante su tre temi: verde, donne e cultura.

Dopo anni di attivismo

“Dopo anni di attivismo, ho deciso che è il momento di impegnarsi politicamente per proporre una visione collettiva e partecipata”- dichiara Evìta- “Per me il V municipio è vita, è fermento, è scoperta e sfida quotidiana. Sono convinta della necessita e nella possibilità di istituzioni attente e capaci, a cui stia davvero a cuore il nostro territorio, i nostri bambini, i nostri alberi, le nostre giovani donne.

Servono decisioni lungimiranti e coraggiose per la tutela del verde e la lotta alla cocciniglia, per la semplificazione burocratica necessaria a cittadini, lavoratori, pensionati, per il riutilizzo di spazi abbandonati perchè mancano sportelli e case antiviolenza per le donne e luoghi dove le associazioni possano fare arte e cultura. Serve rafforzare i consultori e le ludoteche, facilitare il lavoro delle associazioni e ripensare l’uso della bicicletta anche in quartieri diversamente centrali.”

Accompagnata da una squadra di giovanissimi, Evìta, conosciuta nel suo quartiere per l’impegno di questi anni, ha già iniziato la campagna porta a porta scegliendo Torpignattara -il quartiere più multiculturale del municipio- come prima tappa e dichiarando: “Voglio costruire un municipio all’altezza dei suoi abitanti, un centimetro alla volta, ripartendo dalle persone che sono la vera ricchezza di questo incredibile territorio”.

#uncentimetroallavolta #vperevita