Gasparri-De Vito (FI): “Ennesimo attacco della Raggi al commercio su area pubblica.”

“Sono molto gravi le delocalizzazioni degli operatori del commercio su area pubblica portate avanti in queste ore dalla giunta Raggi, poiché non offrono alcuna alternativa commerciale valida e dunque si configurano come l’ennesimo attacco alla categoria.

Un attacco che arriva dopo la disapplicazione della estensione delle concessioni

Un attacco che arriva dopo la disapplicazione della estensione delle concessioni sino al 2032, prevista dal decreto rilancio e poi ribadito da una mozione a nostra firma, approvata unanimemente il 12 marzo scorso e disapplicata dalla giunta e la beffa della richiesta del canone unico patrimoniale, inoltrata in questi giorni agli operatori delle rotazioni, malgrado non sia dovuto per legge e su cui stiamo già predisponendo un atto urgente che presenteremo oggi stesso.

Prima di uscire definitivamente di scena la Raggi tenta l’ennesimo attacco ad una categoria fondamentale per il commercio cittadino vittima della crisi pandemica e per la quale, dopo il voto, dovremo attuare un piano di rilancio”.