Centrodestra, Gasparri (Forza Italia): “Chi si candida a guidare la coalizione non può pensare solo ai voti del suo partito”

“È giusto pensare ai voti, ai consensi e al destino del proprio partito, ma bisogna pensare anche un po’ alla coalizione, soprattutto se uno vuole candidarsi a guidarla”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha poi proseguito: “Berlusconi ha fondato il centrodestra, quindi non può avere altro orizzonte politico e culturale che questo, però deve essere appunto una coalizione di ‘centrodestra’ e non la somma di una serie di destre in concorrenza tra loro”.

Sulla scelta degli alleati di imporre dei candidati civici nelle elezioni amministrative, Gasparri ha poi spiegato

“Adesso finalmente c’è un po’ di autocritica, ben venga, anche per questo Berlusconi ora dovrà fornire la sua esperienza a chi probabilmente deve riflettere su alcune valutazioni errate che sono state fatte negli ultimi mesi. Chi ha sbagliato già lo sa, l’importante è che si comprenda che errare è umano, ma perseverare sarebbe diabolico”.

Sulle diverse posizioni dei partiti di centrodestra sull’applicazione del Green pass, Gasparri ha commentato

“Su questo punto noi abbiamo una posizione molto chiara e pacata, se altri la pensano diversamente ne prendiamo atto. Non vogliamo imporre niente a nessuno, ma di certo non cambieremo la nostra posizione, anche perché l’utilità di vaccini e del Green pass è sotto gli occhi di tutti”.

Sulle parole del ministro Lamorgese durante l’informativa per i fatti della manifestazione di Roma del 9 ottobre, Gasparri ha poi concluso

“È stata l’ammissione di una sottovalutazione dei fatti, però, al di là di questo, noi non abbiamo inveito come hanno fatto invece altri gruppi. Si è trattato di una serie di errori che sono stati commessi all’origine, con una sottovalutazione sia del numero dei partecipanti che del loro impatto”

