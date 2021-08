Afghanistan, Granato (PaP): “6 domande a Letta, segretario del Pd”

Letta scrive dell’Afghanistan di nuovo in mano ai talebani parlando di “un ventennio di scelte sbagliate di cui anche noi purtroppo siamo stati parte”.

Ho letto il suo tweet e mi sono venute alla mente alcune domande.

Eccole

1. Le sue parole, sig. Letta, significano dunque che 20 anni dopo il PD ammette che fu criminale la guerra contro l’Afghanistan iniziata con i bombardamenti aerei degli USA il 7 ottobre 2001? Ricordo che l’azione statunitense fu autonoma e di fatto contraria alla risoluzione ONU 1368 del 12 settembre 2001 e dunque avvenuta nella totale illegalità internazionale (e invece in ossequio alle determinazioni della NATO del 12 settembre e del 4 ottobre).

Il 9 ottobre 2001 i due rami del Parlamento italiano approvarono due risoluzioni a sostegno della guerra contro l’Afghanistan. Alla Camera, in particolare, quella a primo firmatario Rutelli parlava di riconoscimento della “legittimità dell’azione di polizia militare internazionale di lotta al terrorismo messa in atto dal Governo degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e di altri paesi”. Cosa ne pensa 20 anni dopo il PD? Si trattò di legittima azione di polizia militare?

2. Il 7 novembre 2001 il 92% dei parlamentari italiani votò a favore di una risoluzione a sostegno della guerra, così come richiesto dalla NATO, decidendo tra l’altro l’invio di 2.580 militari. Quando parla di “scelte sbagliate”, intende anche questa?

3. In 20 anni l’Italia ha speso 8,7 miliardi in Afghanistan, di cui 840 milioni per addestrare le forze armate afghane. Nell’avanzare verso Kabul i talebani di fatto non hanno incontrato alcuna opposizione da parte dei militari afghani, le cui forze si sono squagliate come neve al sole. Possibile che nel voto con cui ogni anno il Parlamento italiano rifinanzia le missioni all’estero il PD non dico non si sia mai opposto, ma addirittura non abbia mai sollevato alcun dubbio sull’efficacia dell’utilizzo di quei fondi? Ancora a giugno il PD ha votato per il rifinanziamento delle missioni, Libia e Afghanistan incluse. Oggi lo scrivono tutti, i soldi in Afghanistan sono serviti a foraggiare corruzione e signori della guerra, altro che millantato “state building”.

Rimpatrio

4. Il PD proporrà e spingerà poi per l’approvazione immediata di atti che permettano l’accoglienza dei rifugiati afghani in fuga dal proprio Paese? E comincerà con l’impedire il rimpatrio dei 220.000 afghani presenti sul territorio europeo in attesa di essere rispediti indietro, perché gli è stato negato l’asilo?

5. La sconfitta degli USA, della NATO e degli alleati in Afghanistan sancisce il definitivo fallimento dell’imperialismo nella sua versione neo-con. Questo disastro dovrebbe far prendere coscienza della necessità di eutanasia per la NATO, un’alleanza militare prona agli interessi USA, di cui l’Italia è sostanzialmente vassalla. Così come di tutti i target proposti/imposti dalla NATO, a partire dal 2% del PIL da destinare alla guerra (la si chiama “difesa”). E, più nel complesso, dovrebbe far sorgere una riflessione sulla necessità di una nuova politica estera. Il PD continuerà a essere il più docile servitore degli interessi di Washington in Italia o ha messo un po’ di spina dorsale?

6. Avete espresso cordoglio per Gino Strada, ma mentre lui teneva faticosamente aperti gli ospedali di Kabul, Lashkar-gah e Anabah, il PD ha continuato a finanziare la guerra. Quando il Movimento per la Pace manifestava nelle strade avete continuato a chiudervi nei palazzi insieme alla destra. Oggi pensate basti un tweet per il popolo della pace e il popolo afghano in queste ore drammatiche?



