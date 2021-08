Ostia: Picca (Lega), “Da M5S zero prevenzione su incendi e manutenzione verde”

“Gli incendi di questi giorni che hanno colpito la fitta vegetazione compresa fra via delle Orcadi e via di Acqua Rossa, come quelli di pochi mesi fa sulla Litoranea e nella Pineta di Castel Fusano dimostrano purtroppo la carenza di prevenzione messa in atto dall’amministrazione grillina, nonostante diverse segnalazioni e richieste che negli anni abbiamo formulato”. A denunciarlo è Monica Picca capogruppo della Lega in X Municipio.

Ci saremmo aspettati un piano antincendi di prevenzione

“Sugli incendi certamente da un lato potrebbe esserci la mano dei piromani, autentici delinquenti che si prodigano in azioni scellerate da condannare, ma dall’altro ci saremmo aspettati un piano antincendi di prevenzione da parte dell’amministrazione del Municipio X”.

“Quanto è stato fatto in termini di programmazione per tutelare il paesaggio verde di Ostia e prevenire incendi boschivi? Su questo la giunta municipale 5 Stelle ha dato prova di essere assente anche negli interventi di manutenzione più semplice come lo sfalcio dell’erba. Un tema su cui abbiamo presentato diverse interrogazioni senza avere risposta dalla giunta grillina, mentre l’amministrazione si perdeva in progetti altisonanti come l’impiego dei droni che – di fatto – non hanno portato i risultati previsti”.