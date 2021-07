Magi: “I contrari in piazza sono una minoranza che urla”

“Fortunatamente si tratta solo di una minoranza, di gente che non ha capito che potrebbe ritrovarsi in una situazione sanitaria grave, che non ha ancora capito che il Covid è una cosa molto seria che ha provocato migliaia e migliaia di morti”.

Risponde così all’agenzia DiRE il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, in merito alle manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia per dire ‘no’ all’obbligo del Green pass. In migliaia sono scesi in piazza per manifestare contro quella che definiscono una ‘dittatura’, con tanto di paragoni al nazismo. Le proteste si sono svolte da nord a sud della Penisola, con circa tremila persone solo a Roma.

Le parole di Magi

“Se si convinceranno a fare il vaccino? Non credo, una minoranza sicuramente rimarrà non vaccinata- osserva Magi- per motivazioni che poi ci dovranno spiegare. Perché chi contesta, oltre a lamentarsi, dovrebbe anche trovare una soluzione alternativa. Altrimenti resta solo una minoranza che urla e crea problemi. Ma per fortuna la maggioranza della popolazione ha trovato come soluzione quella del vaccino”.

Secondo Magi non bisogna “mai” dimenticare i “migliaia e migliaia di morti che ci sono stati, ma soprattutto dobbiamo garantire il Servizio sanitario nazionale anche a tutte le altre malattie, oltre a non chiudere i reparti e a non intasare le terapie intensive. Bisogna vaccinarsi il prima possibile, perché prima riusciamo a raggiungere una copertura meglio è. Dobbiamo poi cercare di rendere la malattia meno ‘cattiva’, aspettando che arrivi presto una cura vera e propria contro il Covid”.

Dopo l’appello del premier Mario Draghi nei giorni scorsi, intanto, c’è stato un boom di prenotazioni per i vaccini. È riuscito a convincere gli indecisi?

“Le persone hanno bisogno di una guida carismatica di cui ci si possa fidare- commenta Magi- e Draghi ha dato un segnale importante, univoco, per questo gli italiani lo hanno ascoltato. Nell’ultimo periodo sono state date alcune informazioni contraddittorie, che hanno trascinato alcuni a essere diffidenti nei confronti del vaccino.

La vaccinazione, invece, è importante”. L’obiettivo, ora, è arrivare ad una copertura di gregge “molto più ampia di quanto si pensasse all’inizio: bisogna raggiungere almeno l’85% della popolazione- aggiunge infine Magi- se riuscissimo poi a vaccinarci tutti quanti, saremo ancora più tranquilli, perché garantiremo a tutti una buona salute e una buona economia”.

Fonte Agenzia Dire