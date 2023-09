Editoria, D’Amato-De Gregorio-Carpano (AZ): “Solidarietà a giornalisti e grafici Dire”

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai giornalisti e grafici della Dire, professionisti e professioniste che in questi anni hanno saputo garantire un’informazione di qualità, plurale e puntuale su tutto il nostro territorio.

Siamo davvero molto preoccupati per la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda dopo quasi due anni di contratto di solidarietà. Serve responsabilità e buon senso, per questo auspichiamo, anche in virtù del nuovo decreto di Palazzo Chigi sulle agenzie di stampa, che si possa trovare al più presto una soluzione adeguata a tutelare i posti di lavoro e tutte le persone coinvolte”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il Consigliere regionale del Lazio, Alessio D’Amato, e i Consiglieri di Roma Capitale, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano di Azione.