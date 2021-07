PaP, 5.000 in piazza a Campi Bisenzio (Fi) a difesa del lavoro alla GKN

Confindustria diceva che lo sblocco dei licenziamenti non avrebbe prodotto catastrofi.

Per le proprie aziende, forse.

Perché per i nostri ha già significato migliaia di licenziamenti.

Il Governo dice che non ci sono leggi che gli permettono di impedire chiusure e delocalizzazioni.

La domanda è: come mai in 30 anni e più non c’è stata nessuna norma che desse quest’arma all’esecutivo? Questo “vuoto” non è frutto del caso, né esiste per volontà divina: c’è perché chi ha il compito di legiferare l’ha fatto e continua a farlo nell’interesse delle imprese e non dei lavoratori.

Melrose-GKN

Se addirittura davanti all’arroganza della Melrose-GKN, che da un giorno all’altro licenzia i 500 dipendenti (tra diretti ed esternalizzati), il Ministro Giorgetti in Parlamento sostiene che le imprese scappano dall’Italia perché non hanno abbastanza incentivi e perché godono di troppa poca “libertà”, siamo ancora in dubbio su quali interessi difenda il “governo dei migliori”?

Oggi a Campi Bisenzio grazie ai lavoratori della GKN e a più di 5.000 persone si è prodotto un “fatto”: in piazza non c’era solo la volontà di difendere 422 posti di lavoro; c’era la frustrazione per un “andrà tutto bene” quando invece moltissimo continua ad andare male; per una continua promessa di redenzione futura quando il presente da decenni è fatto di mortificazioni, delusioni, condizioni di vita e di lavoro che peggiorano.

Oggi per gli stradoni assolati della zona industriale di Campi Bisenzio si è manifestato quel “basta” che è il necessario inizio di qualsiasi ipotesi di trasformazione.

Questo tempo difficile è, infatti, anche tempo di possibilità

Dipende anche dal ruolo che ognuna e ognuno di noi svolgerà se il futuro andrà nella direzione di un riscatto collettivo o, piuttosto, di un ulteriore scivolamento verso il baratro.

I lavoratori GKN lo urlano da settimane: «Insorgiamo!»

In foto con Marta Collot e Giorgio Cremaschi e le militanti e i militanti di Potere al Popolo davanti al nostro bellissimo striscione!



