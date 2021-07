Scanzi: “Il padre di Seid ammette che sul suo suicidio il razzismo c’entrava eccome”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ve lo ricordate Seid Visin? Si suicidò (anche) perché vittima di razzismo. Pochi mesi prima di togliersi la vita scrisse, in merito, una lettera-sfogo terribile e bellissima. In un passaggio Seid scriveva: «Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone».

La destra, con i suoi politici e i suoi giornalisti, con i suoi haters e i suoi violenti, negò – sfruttando le dichiarazioni del padre adottivo – che Seid si fosse ucciso anche (e soprattutto?) per via del razzismo. Di fatto la destra più becera negò, come quasi sempre, l’evidenza.

Ora è proprio il padre ad ammetterlo, rimangiandosi le dichiarazioni rilasciate subito dopo la morte del figlio: “Il razzismo ha contato nella vita e nella morte di Seid. Adesso è tutto più chiaro. Porterò nelle scuole la sua battaglia”.

Il razzismo c’entrava eccome. Seid è morto anche e soprattutto per la cattiveria delle carogne che gli facevano pesare il colore della pelle. Chi lo ha negato per fini elettorali, o anche solo perché lui stesso è razzista, si vergogni. Sempre ammesso che conosca vergogna.