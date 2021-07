Fiumicino, Caroccia: “Procedono i lavori per il nuovo plateatico di Via Foce Micina”

L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia parla dei lavori in via Foce Micina.

La nota di Caroccia

Stanno procedendo speditamente i lavori presso il plateatico di via Foce Micina con la realizzazione degli stalli per capolinea degli autobus e gli stalli per 150 commercianti del mercato settimanale del sabato, oltre alla realizzazione di strutture da destinare a bar ed altre per biglietteria, ufficio informazioni ed ai servizi igienici.

Entro lunedì si concluderà con l’asfaltatura del piazzale e della segnaletica stradale. Pertanto, provvederemo alla modifica dell’attuale viabilità, andando a portare il flusso in due corsie di marcia per ogni direzione, ed una volta liberato l’attuale tratto di via Foce Micina il cantiere sarà allargato sul lato dove si realizzeranno i 150 stalli.