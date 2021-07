Di Maio: “Il Reddito di Cittadinanza sta aiutando milioni di italiani che da questa crisi rischiavano di non riprendersi più”

Il Reddito di Cittadinanza sta aiutando milioni di italiani che da questa crisi rischiavano di non riprendersi più.

Parliamo di 3,7 milioni di cittadini, di cui 1 milione e 350mila bambini e ragazzi e 450mila persone con disabilità.

La loro dignità non può essere usata per la propaganda strumentale di chi dice che bisogna eliminare il Reddito. Chi si comporta così crea solo confusione per ottenere consenso e non pensa ai bisogni delle persone.

Sicuramente sulle politiche attive dobbiamo fare sempre di più, così da aiutare i cittadini a reinserirsi nel mercato del lavoro

In parte lo stiamo già facendo, ma servono investimenti mirati per sostenere le imprese: è necessario creare nuove opportunità occupazionali.

Per questo, un’altra idea da portare avanti è quella di uno Statuto degli Imprenditori con cui tutelare i loro diritti, senza perdere le garanzie per i lavoratori. Per chi si mette in gioco ogni giorno gestendo un’impresa, specialmente in questo periodo, servono regole chiare per programmare gli investimenti e le attività.

Queste sono le priorità, non certo togliere mezzi a chi non riesce ad arrivare a fine mese

Il benessere dei cittadini va di pari passo con i profitti delle aziende: le imprese lavorano di più se ci sono persone che possono acquistare i loro prodotti o servizi. E il Reddito permette di fare anche questo.



