Scanzi: “Gli inglesi stanno continuando a coprirsi di ridicolo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Dopo tutto questo, molti tifosi inglesi (come quelli francesi) hanno lanciato una petizione per rigiocare la partita. Strepitosa la motivazione: “La partita non è stata affatto corretta. L’Italia ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Dopo tutte quelle spinte, gli strattonamenti e quei colpi non regolati come ha potuto vincere l’Italia?”.

È difficile immaginare una reazione così patetica e così ridicola. E tutto questo spiace, perché l’Inghilterra è una nazione nobilissima. Purtroppo per loro, però, nel calcio non solo non sanno vincere: non sanno neanche perdere.