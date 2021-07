Pregliasco: “Prof. No Vax: categoria a rischio, pensare a obbligo vaccinale per garantire sanità pubblica”

“I lavoratori scolastici sono un target importante, perché hanno la responsabilità di mantenere la continuità scolastica e sono anche a rischio perché sono in mezzo ai bambini e ai giovani potenzialmente positivi e asintomatici. Con la variante Delta poi, sono anche in prima linea. Quindi, dopo i sanitari, sono quelli per i quali la vaccinazione è un elemento importantissimo”. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università di Milano, ai microfoni di iNews24 interviene sulla polemica dei lavoratori delle scuole che per ora hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione.

Il professore ritiene che le Regioni dovrebbero “fare una campagna vaccinale 2.0, arrivando, come ha detto anche l’assessore Moratti, nelle case non solo dei lavoratori delle scuole, ma in generale anche dei sessantenni che non hanno tanta voglia di vaccinarsi. Sarà dura perché finora abbiamo vaccinato chi voleva farlo, ma adesso, come negli Usa, siamo arrivati a un punto fermo. Avanzare di percentuale è un lavoro impegnativo di convincimento e sensibilizzazione. Bisogna ribadire la sicurezza dei vaccini a chi è in dubbio”.

In alternativa intervenire con l’obbligo vaccinale

“A mio avviso è stata una sofferenza e una sconfitta per gli operatori sanitari, una grande delusione. Credo che l’obbligo vaccinale sia una decisione estrema, seppur brutta, per garantire la sanità pubblica complessiva della comunità”, continua Pregliasco.

Sulla decisione di molti cittadini di rimandare i vaccini a settembre

“È molto male, perché è necessaria la seconda dose per partire e garantire la sicurezza della copertura. Con una singola dose non è detto che si evitino i casi gravi. Devono vaccinarsi e non spostare la data, perché è molto importante non sottovalutare il problema”.

Fonte iNews24.it