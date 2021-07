Luana Colussi: “Mi hanno proposto l’Isola dei famosi ma ho rifiutato”

Luana Colussi, attrice e conduttrice televisiva, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sul suo addio alla tv

“Dopo la nascita delle mie figlie, non volendo prendere una tata, ho deciso di stare con loro e dedicarmi alla famiglia –ha affermato Luana Colussi-. Tanti mi hanno chiamato per fare dei reality, 2 anni fa mi hanno proposto di fare l’Isola dei Famosi ma ho rifiutato. Non voglio fare un qualcosa che non c’entra assolutamente niente con me. I reality li trovo un po’ come dei tritatutto, devi essere portato. Anna Oxa in una canzone dice: “c’è chi mette tutto in piazza, che brutta razza, io no”.

La maggior parte delle persone che va a fare i reality lo fa per notorietà, ma anche per guadagnare bei soldini e ti assicuro che io dopo la separazione non navigo nell’oro. Però penso che tutto ciò che ho fatto in passato potrebbe essere completamente distrutto con un colpo di vento, perché basta un attimo per far cambiare opinione alla gente”.

Fonte Radio Cusano Campus