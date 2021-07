Fornaro: “Bene stime Ue su Pil Italia, non compromettere ripresa”

Ottima notizia le stime al rialzo del Pil italiano da parte della Ue. Questo significa che l’Italia è ripartita e la nostra economia va meglio del previsto. Dati da boom economico come dice giustamente il commissario europeo Gentiloni. La prudenza sul piano sanitario e la protezione in quello economico sono state due strategie corrette che hanno consentito di arrivare a una ripartenza vera per l’Italia. Adesso non si può sprecare tutto in poche settimane. Il Covid 19 circola ancora e i comportamenti collettivi e individuali devono essere conseguenti.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro

Se da un lato i dati economici soni incoraggianti dall’altro non dobbiamo abbassare la guardia nella lotta al Covid 19 e nella campagna vaccinale. I dati del contagio sono positivi anche se in leggera crescita dopo settimane di discesa. Il peggior errore che si possa commettere in questa fase delicata e complessa della pandemia è contrapporre tutela della salute al rilancio dell’economia. Soltanto mettendo in sicurezza l’Italia dai rischi del Covid 19 vaccinando tutti e tutte si può garantire una ripresa duratura della nostra economia.



