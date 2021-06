Elezioni Roma 2021, XIII Municipio, Giuseppetti: “Buon voto a tutti”

Urne aperte domenica 20 giugno dalle ore 08.00 alle 21.00 nei gazebo e nei seggi allestiti nei circoli del Partito Democratico nella città di Roma. Oltre alle votazioni del candidato Sindaco si procederà anche alla scelta dei candidati Presidenti dei rispettivi Municipi in vista delle elezioni che si terranno il prossimo autunno per il cambio al vertice di Roma Capitale e delle relative suddivisioni amministrative.

“Una donna per il Municipio 13” è lo slogan che ha accompagnato la candidatura di Sabrina Giuseppetti all’Aurelio, una scelta forte al fianco di Roberto Gualtieri per far concorrere donne rappresentative della storia e delle necessità dei territori della Capitale.

Passione e conoscenza della “macchina amministrativa”, frutto di esperienze presso gli Assessorati della Regione Lazio e dello stesso Municipio Aurelio fino al lavoro svolto per Roma Capitale e le attività di dirigenza sindacale per i diritti dei lavoratori del pubblico impiego, sono gli elementi di forza di Sabrina Giuseppetti.

Per le votazioni di domenica l’elettrice/elettore dovrà portare con sé documento di identità e tessera elettorale, insieme al contributo di 2 euro. Per farlo è sufficiente essere residenti nel Municipio XIII ed avere un’età superiore ai 16 anni. Nove le postazioni previste per il Municipio XIII: sede PD via Graziano 15; piazzale Gregorio VII altezza civico 5/6; piazza Pio XI; via di Valcannuta altezza civico 180; piazza Pio IX (zona Pineta Sacchetti); piazza Ormea a Casalotti; sede PD via di Montespaccato 31; via di Torrevecchia altezza civico 904/906; sede PD via di Valle Aurelia 92. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.tunoiroma.it.

Le dichiarazioni di Sabrina Giuseppetti

“Prima del silenzio elettorale, alla vigilia delle primarie ci tengo ad augurare buon voto a tutti i cittadini che vorranno esprimersi nella giornata di domenica” – le parole di Giuseppetti – “Per quanto mi riguarda è stata una campagna elettorale molto intensa, condotta tra le piazze e i punti di aggregazione del territorio, con particolare attenzione alle periferie da cui provengo e dove vivo. Un’esperienza che mi ha portato ad approfondire i problemi e le esigenze dei residenti, per i quali, se mi sarà data fiducia, mi impegnerò a trovare le soluzioni adeguate”.