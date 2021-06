Giannelli: “Mascherine a settembre? Prematuro dirlo adesso”

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Figliuolo: a settembre ancora a scuola con le mascherine

“Penso che per dire questo bisogna aspettare un po’ di tempo –ha affermato Giannelli-. Nessuno mette in dubbio le competenze del generale Figliuolo, però credo che sia prematuro dire adesso che a settembre si dovranno ancora indossare le mascherine, questa è una materia su cui deciderà il Cts.

Io sono un po’ più ottimista sulla base dei dati. Proseguendo con questo ritmo, in 3 mesi si possono somministrare una cinquantina di milioni di dosi di vaccino, a quel punto tutto il personale sarà vaccinato, anche quasi tutti gli studenti, perciò guardo con una certa serenità al futuro. Poi, se si dovranno mantenere le misure di sicurezza per qualche altro mese lo faremo, ma vedo la luce in fondo al tunnel. Sono contentissimo dell’entusiasmo dimostrato dai giovani per le vaccinazioni, che attesta la modernità della loro cultura”.

Sul piano estate

“C’è stato un elevato numero di scuole che ha aderito, ma non tutte le scuole che hanno chiesto i fondi li hanno avuti”.

Fonte Radio Cusano Campus