Osservatorio Statistico Sms 2021: ecco numeri, trend e variazioni

Tra le metodologie di comunicazione più influenti e interessanti oggi utilizzate dalle aziende per stabilire un dialogo diretto con i clienti potenziali, così come con quelli già acquisiti, bisogna indicare senza dubbio l’sms marketing. Ma di che cosa si tratta? E’ facile comprendere come al centro venga posto l’invio di brevi messaggi di testo tramite smartphone, che in genere contengono promozioni e sconti ma anche aggiornamenti, alert, news varie e coupon. Un contatto che avviene, in ogni caso, con coloro i quali abbiano prestato il loro consenso a ricevere comunicazioni lato marketing di questo tipo.

Analizzando gli invii di sms effettuati attraverso la piattaforma di email marketing MailUp, è stato realizzato su questo tema clou l’Osservatorio Statistico SMS 2021. Il relativo volume è quantificato in oltre 164 milioni di messaggi (erano stati 133 nel 2019). E’ stato effettuato un confronto con l’invio di sms relativo al 2019, in modo da ottenere un quadro chiaro relativo all’andamento dello scorso anno. Un modo per capire quale sia l’evoluzione del canale dell’sms marketing nel tempo, quali i trend emergenti e le relative variazioni.

Gli indicatori presi in esame e gli obiettivi dell’analisi

I settori merceologici presi in considerazione per questo progetto, legati al bacino di clienti MailUp, sono stati nel complesso 28 e hanno consentito di esaminare l’andamento in ciascuno di essi circoscrivendo i dati in base alla distribuzione e composizione dei clienti. Sono sostanzialmente tre i principali indicatori presi in esame per mettere a fuoco le performance delle campagne di sms marketing condotte nel 2020, i quali hanno consentito anche di analizzare le reazioni verso i messaggi ricevuti da parte dei destinatari. Si tratta del tasso di clic, cioè la percentuale di utenti che hanno effettivamente cliccato sul link nell’sms (in tal modo si possono stabilire sia il grado di interesse che il livello di interazione delle persone); il tempo di reazione, ovvero il periodo di tempo che intercorre tra la reale ricezione dell’sms e il clic sul messaggio; il tempo di recapito, cioè quello che passa tra l’invio al gateway e la ricezione sul device del destinatario.

Il percorso che caratterizza la prima edizione dell’Osservatorio sull’sms marketing condotto da MailUp, proprio come la versione gemella relativa all’email marketing, è fatto di numeri, grafici, variazioni e percentuali. Questo studio punta a offrire alle aziende un documento utile e dettagliato riguardante il mercato dell’sms marketing, in modo da confrontare in modo più agevole le proprie campagne con le medie del settore. E’ sbagliato ritenere che uno strumento come l’sms sia obsoleto o sorpassato e a dirlo sono proprio i dati emersi da questo studio. Soprattutto perché sono oltre 3 miliardi e mezzo le persone che possiedono uno smartphone (Statista), con il 91% dei consumatori che risulta essere interessato a ricevere sms da parte dei brand (Attentive). Il tasso medio di apertura degli sms tocca inoltre il 98% (The Daily Egg), mentre si stima che entro la fine dell’anno la presenza dell’sms nel marketing avrà un valore di oltre 90 miliardi di dollari. Quali vantaggi offre l’sms? La sua tempestività è in real time, inoltre è tracciabile e versatile oltre che altamente personalizzabile. Il messaggio di testo dispiega il suo potenziale lungo l’intera customer journey, raggiungendo l’utente in qualsiasi touchpoint (non solo nel post vendita).

Cresce l’urgenza di mettere rapidamente in contatto le persone

Il 2020, soprattutto per via dell’emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre abitudini, ha reso sempre più urgente e necessario mettere in comunicazione le persone offrendo aggiornamenti in modo tempestivo (gli sms inviati sono aumentati del 23,69%). Dal confronto tra le metriche del 2019 e quelle dello scorso anno emerge un quadro in miglioramento, eccezion fatta per il tasso di clic che scende del 6,3%. Questo calo può essere contestualizzato e motivato dal grande incremento di invii: a fronte di una maggior quantità di messaggi, diminuiscono infatti le probabilità di una conversione. Gli sms con link sono passati da 21 a 34 milioni, mentre il CTR è sceso dal 6,67% del 2019 al 6,25% del 2020.

Analizzando la distribuzione dei volumi nel corso dello scorso anno, troviamo un primo picco nel mese di luglio (mese più movimentato anche in relazione all’email marketing) e un secondo in quello di novembre. Picchi in positivo ai quali si contrappongono due cali, il primo ad aprile e il secondo in agosto (mese delle ferie e delle chiusure). Per quanto riguarda l’andamento degli invii nei diversi settori, si sono distinti in maniera significativa il retail, gli enti pubblici e le utilities ma anche la grande distribuzione. Bene anche banche, finanza e assicurazioni. Come era prevedibile, il dato è negativo invece per settori quali moda, abbigliamento e automotive.

Il clic sul link dell’sms è un indice di engagement importante

E’ importante sapere quante persone abbiano cliccato sul link in un sms, poiché questo dato consente di stabilire se la strategia stessa stia risultando efficace: l’obiettivo è infatti creare un punto di contatto con il cliente, così da facilitare la conversione. Il clic sul link, peraltro, è anche un indice di engagement e apprezzamento. Ecco perché è necessario ottimizzare le landing page create per la visualizzazione su mobile e accorciare l’url con la funzione di shortening, in modo da risparmiare caratteri e avere più spazio di testo.

Infine è stata condotta un’analisi sulle tempistiche di invio, i tempi di recapito e quelli di reazione. Che cosa è emerso? L’attività di comunicazione tramite messaggio è più intensa a ridosso del weekend – dunque il giovedì e il venerdì – mentre per quanto riguarda la fascia oraria prediletta si tratta di quella che va dalle 11 alle 13 (alle 21 invece si possono intercettare gli appassionati di shopping digitale serale). La consegna degli sms ai destinatari è sempre più veloce: dai 34 secondi del 2019 si scende ora a 19. Mentre per quanto riguarda i tempi di reazione, si passa da 102 a 75 minuti.

La lunghezza media degli sms è di circa 155 caratteri, chiaro segnale del fatto che le aziende hanno imparato a sfruttare al massimo le potenzialità dello strumento (i caratteri sono al massimo 160). E infine per quanto riguarda le keyword maggiormente utilizzate all’interno degli scambi, si è trattato di ‘fino’ e ‘sconto’ ma anche di ‘info’ e ‘farmacia’. Sorprende l’assenza di parole legate all’emergenza sanitaria come ‘Covid’, ‘pandemia’ o ‘Coronavirus’ che però spopolano nell’email marketing.