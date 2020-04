5 motivi per assumere un esperto di marketing online

Bene, hai finalmente deciso di sfruttare questo momento per portare la tua azienda online e non sai da dove partire. Le opzioni sono molte, hai sentito parlare di SEO, SEM, Social Media, email e probabilmente non hai idea su come queste strategie si integrano l’una con l’altra

È normale. Il marketing digitale è un termine onnicomprensivo che rappresenta i diversi metodi di online di marketing e crescita di un’attività. Pertanto, può essere in qualche modo complicato lanciare una campagna solida o su larga scala se la tua azienda non ha le risorse, il tempo e le competenze adatte.

Per questo motivo, assumere un consulente digital marketing per la tua azienda è spesso la soluzione migliore. In questo post, esploreremo alcuni dei vantaggi di lavorare con un esperto di marketing online.

Ti permette di concentrarti sulla gestione della tua attività

Nella maggior parte dei casi, il marketing online significa assumere nuovo personale in modo diretto per gestire le campagne. Inoltre, richiederà un po’ della tua attenzione poiché lavorerai con un team interno. Non dimenticare che ci vorranno anche risorse e tempo per impostare il team e la campagna stessa.

Ciò può richiedere molto tempo e un consulente può tornare utile per fare qualche task al tuo posto. Non ha senso passare dei mesi per fare dei training al tuo team che poi dovrà buttarsi in solitudine sulla parte operativa del lavoro, meglio affidarsi ad un esperto.

Non c’è formazione, onboarding o gestione di altri team. Tutti gli elementi del tuo marketing online sono gestiti internamente dal consulente. Questo ti libera per gestire meglio la tua attività.

Riduce i costi complessivi

Quando si decide di assumere consulente di marketing digitale, molte aziende di solito confrontano il costo di un’operazione interna con il prezzo del consulente. Sarai sorpreso di apprendere che un consulente è molto meno costoso del tempo a disposizione.

I consulenti lavorano come indipendenti, quindi elimini la necessità di tasse sui salari e vengono eliminati anche i costi ricorrenti di dipendenti a tempo pieno come sussidi, costi sanitari e salari.

Alcuni degli strumenti necessari per eseguire le campagne possono anche arrivare a un pagamento o abbonamenti una tantum. La maggior parte dei consulenti di web marketing ha già gli strumenti di marketing digitale essenziali, quindi non avrai bisogno di spendere un centesimo per ottenerne uno.

Lavori con un esperto

Per la maggior parte delle piccole imprese assumere esperti di marketing digitale all’inizio non è sostenibile. Si tratta di un qualcosa che richiede tempo e varie considerazioni. Inoltre, può richiedere molto tempo per il tuo team comprendere tutte le tecniche di marketing online, come le strategie SEO, SEM e social.

Invece, puoi ottenere l’accesso a un team di esperti e qualificati lavorando con consulente di digital advertising. Alcune grandi aziende pagano il massimo per assumere e trattenere i migliori talenti. Ciò significa che il costo dell’assunzione di tali esperti può essere piuttosto elevato.

Il vantaggio qui è che questi esperti hanno lavorato su progetti simili in passato. Quindi, non ti aspetti di dover cercare servizi costosi per sfruttare le loro competenze.

Resta pertinente al tuo settore

A questo punto, devi capire che la ricerca è importante prima di lanciare qualsiasi campagna. Devi imparare a capire bene il tuo settore, i tuoi concorrenti e le ultime pratiche di marketing nel tuo segmento. Questi consulenti hanno il compito di fare ricerche sul tuo mercato e identificare la concorrenza. Inoltre, seguono gli ultimi sviluppi nel marketing digitale per garantire risultati quantificabili.

Identificano e ricercano il tuo pubblico target per apprenderne e comprenderne il comportamento, le preferenze e gli interessi. Questo per garantire che le strategie di marketing adottate producano i massimi risultati possibili e mantenere la tua azienda al passo con gli sviluppi rilevanti.

È possibile ottenere nuove idee

Nel marketing digitale, è importante notare che non tutte le cose funzioneranno per te. Alcuni possono offrire risultati deludenti, mentre altri possono essere piuttosto utili.

Una buona agenzia ti darà grandi idee su quali tecniche ti daranno risultati. Forniranno una nuova prospettiva per alcune delle cose che la tua squadra aveva già fatto. Valuteranno i tuoi sforzi di marketing e creeranno nuove idee in base al punto di vista dei consumatori.

Ad esempio, quando si tratta di social media marketing, un consulente di marketing digitale ti aiuterà a conoscere il tuo target di riferimento. Determineranno quale contenuto piace maggiormente e come lo condividono e lo consumano. Ciò contribuirà a semplificare le tue campagne sui social media.

Scegliere il consulente giusto

Prima di andare alla ricerca di un consulente di marketing con cui lavorare determina quali sono i tuoi obiettivi in quanto azienda e quali sono le tue risorse. Alcuni esperti sono più focalizzati sulla seo, altri sulla sem, altri ancora sui social, dipende veramente da cosa vuoi ottenere come ritorno sull’investimento.