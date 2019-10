E-mail marketing in evoluzione: alcune regole da seguire

La posta elettronica è diventata uno strumento fondamentale per la relazione on-line. Pilastro alla base del marketing digitale, l’e-mail consente di inoltrare messaggi commerciali o informativi ma si rivela anche una valida strategia per monitorare puntualmente campagne, call to action e strategie correlate. Per comunicare in una realtà in costante evoluzione, quali sono le strategie da seguire?

Oggigiorno la comunicazione marketing tramite posta elettronica è alla base di qualsiasi attività imprenditoriale. La sua gestione ottimale e la corretta pianificazione permette di incentivare il potenziale di ascolto dei propri utenti. Ma come è possibile progettare un contenuto vincente? Fortechiaro, agenzia di comunicazione a Roma leader nel settore, propone strategie ad hoc per la gestione ottimale dell’e-mail marketing. Una soluzione ideale per orientarsi in un mondo digitale in continua evoluzione, una proposta per aziende o liberi professionisti che desiderano lanciare la propria attività massimizzando i risultati in poco tempo.

Perché puntare sull’e-mail marketing?

La posta elettronica non è solo uno strumento, è diventata un fenomeno di costume sociale. La comunicazione on-line ha superato il cartaceo e si conferma il migliore dei canali per guidare l’acquisto on-line e dirigere il traffico ai siti web. Rispetto alla carta stampata l’e-mail marketing è un sistema più veloce ed economico, inoltre è istantaneo e facilmente tracciabile; quest’ultima caratteristica consente di monitorare l’andamento della campagna e di confrontare dati diversi come il click-through, le conferme di ricezione e tanti altri dettagli utili.

L’email-marketing è anche uno strumento molto creativo ed interattivo che permette di personalizzare il contenuto a seconda del proprio pubblico. Consente inoltre di effettuare dei test per verificare quali comunicazioni siano risultate più o meno efficienti, un monitoraggio che permetterà la loro valutazione nell’ipotesi di modellare i contenuti per renderle ancora più efficaci.

Non bisogna dimenticare che la posta elettronica è leggibile da qualsiasi dispositivo, soprattutto da smartphone, la periferica dell’oggi. In qualsiasi momento e da qualsiasi luogo è possibile accedere alla propria casella postale e leggere le e-mail. Secondo le ultime ricerche il 70% degli utenti accedono alla propria casella tramite dispositivi mobili, l’ottimizzazione dell’e-mail marketing per smartphone e tablet è dunque fondamentale per il successo della campagna.

L’importanza dei contenuti scritti e della veste grafica

L’apparenza nella comunicazione virtuale conta, è la soluzione per accedere ai contenuti che si desiderano promuovere. In un messaggio di posta elettronica, una grafica accattivante ha il potenziale di catturare l’attenzione e stimolare la curiosità del lettore, unita alla qualità dei contenuti scritti possono generare una call to action significativa generando così una campagna di successo. Ma quali sono i punti da tenere in considerazione?

Nella strutturazione di un’e-mail marketing è consigliabile applicare un design responsive che consenta di ottimizzare le visualizzazioni su diversi dispositivi con dimensioni differenti, scegliere un carattere di testo semplice e funzionale, progettare un header con un messaggio ed un’immagine originali, selezionare adeguatamente le immagini e i video e studiare bottoni CTA efficaci da posizionare nei punti strategici. In ultimo, è bene tenere a mente che l’impostazione di un bottone di call to action in una parte ben visibile della e-mail aumenta la percentuale di clic. La componente visuale di un’e-mail marketing risulta dunque fondamentale, se ben pianificata ha la capacità di aumentare l’interesse dell’utente fidelizzato e stimolare la curiosità di chi ancora non vi conosce.

Strutturare un messaggio di posta elettronica seguendo delle tecniche di progettazione grafica e i meccanismi di interazione permette di ottimizzare un valido strumento di marketing che vi permetterà di aumentare il vostro potenziale comunicativo e il successo della vostra campagna.