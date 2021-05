Conti, PaP: “Firenze è una città sempre più ‘sterilizzata’ ad uso degli investitori stranieri”

Ieri è stato ufficializzato il nuovo coordinamento nazionale di Potere al Popolo, sono stata eletta coordinatrice a rappresentare l’assemblea fiorentina Potere al Popolo – Firenze.

Ringrazio chi mi ha dato fiducia e che dire? Il meglio deve ancora venire, c’è da mettersi a lavorare, anzi, da continuare a farlo.

Firenze è una città che a breve vedrà lo sblocco degli sfratti con numeri che già erano preoccupanti prima della pandemia, la privatizzazione della città procede a velocità elevata, fioriscono hotel, studentati e appartamenti in palazzi storici tutti all’insegna del lusso.

In una città sempre più ‘sterilizzata’ ad uso degli investitori stranieri, oggi in via Baracca sono state sgomberate 90 persone.

E il lavoro?

La crisi del turismo ha fatto perdere il posto a molte persone, mentre alcune importanti aziende come la Bekeart non vedono all’orizzonte soluzioni diverse dalla definitiva chiusura. Tutto questo mentre a livello nazionale si parla di anticipare lo sblocco dei licenziamenti.

C’è poi il decreto semplificazioni in arrivo che potrebbe prevedere la liberalizzazione del subappalto e gare al massimo ribasso con buona pace della sicurezza dei lavoratori e di una retribuzione decente. I morti sul lavoro sono una strage quotidiana in questo paese. In più viene da chiedersi ma è possibile un ribasso maggiore di quelli fatti finora? Evidentemente sì.

E a questo punto si apre tutto il grande capitolo delle grandi opere inutili sul nostro territorio: dall’aeroporto al sottoattraversamento TAV fino alla stazione Foster il people mover da Circondaria a Santa Maria Novella a fare da ciliegina sulla torta.

Motivi di lotta

Insomma i motivi per lottare non mancano, solo nell’ultimo fine settimana a Roma si è svolta una bella manifestazione per la liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, mentre chi è rimasto a Firenze ha partecipato al Presidio contro il resort di lusso a Costa San Giorgio. Ennesimo gioiello pubblico svenduto al privato, luogo dal quale non a caso abbiamo aperto la nostra campagna elettorale delle scorse elezioni regionali.

Un buon lavoro quindi a tutto il nuovo coordinamento nazionale e ai due nuovi portavoce Marta e Giuliano!



var url177681 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=177681”;

var snippet177681 = httpGetSync(url177681);

document.write(snippet177681);