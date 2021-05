Trotta, PaP: “Grazie per il calore, siamo ancora qua, mai ci siamo fermati. Potere al Popolo!”

Il cielo, i nostri sogni, le nostre battaglie concrete e l’organizzazione politica del futuro.

Ma come si fa se non si riparte dalla contrapposizione del sistema pubblico al privato? Alla priorità della salute sul profitto? Delle case farmaceutiche che ci spolpano e dei nostri governi che non hanno saputo battersi per noi.

Non risparmiarsi

State tranquilli che se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa è proprio il non risparmiarsi nei conflitti giusti, nel fare tesoro dei nostri rapporti umani e difenderli con le unghie e con i denti.

Ecco, oggi a Roma abbiamo difeso tutti ed anche la nostra comunità con le unghie e con i denti. Non è amore anche questo?



var url177307 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=177307”;

var snippet177307 = httpGetSync(url177307);

document.write(snippet177307);